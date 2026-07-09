Olímpia apresenta projeto de estádio de R$ 400 milhões para Copa do Mundo 2030

O Olímpia, um dos gigantes do futebol do Paraguai, apresentou nesta quinta (9) o projeto de seu novo estádio que poderá receber partidas da Copa do Mundo 2030. A arena, estimada US$ 80 milhões (cerca de R$ 413 milhões), será construída em Assunção.

O Estádio Osvaldo Domínguez Dibb terá capacidade para mais de 46 mil torcedores e substituirá o atual Estádio Manuel Ferreira, que recebe os jogos do clube e comporta aproximadamente 17 mil pessoas. A previsão do Olímpia é concluir as obras até 2027.

O país receberá uma partida do Mundial como parte da celebração dos 100 anos da primeira edição do torneio, realizada em 1930, no Uruguai. Além dos paraguaios, Argentina e Uruguai também terão jogos antes da abertura oficial da competição.

A homenagem no nome do estádio será para Osvaldo Domínguez Dibb, ex-presidente histórico do Olímpia e pai de Alejandro Domínguez, atual presidente da Conmebol.