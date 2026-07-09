Botafogo goleia Bonsucesso em jogo-treino antes do retorno do Brasileirão

O Botafogo goleou o Bonsucesso por 4 a 1, nesta quinta-feira (9), no Estádio Nilton Santos, em jogo-treino de preparação para a sequência da temporada. Assim, a atividade marcou o primeiro de dois testes programados pelo clube para o dia.

Dessa forma, Mateo Ponte, Kadir, Jordan Barrera e Lucas Emanuel marcaram os gols do Alvinegro. Este último é destaque das categorias de base e integra os treinos do elenco profissional desde o fim da pausa para a Copa do Mundo.

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Além disso, os comandados do técnico Franclim Carvalho ainda realiza outro jogo-treino nesta quinta-feira (9). No período da tarde, a equipe enfrenta o Sampaio Corrêa, que disputa a Série A1 do Campeonato Carioca. A comissão técnica dividiu o elenco em dois grupos para as atividades.

O time carioca se prepara para o retorno ao Campeonato Brasileiro. Nesse sentido, o Alvinegro volta a campo na próxima quinta-feira (16), às 19h30 (de Brasília), contra o Santos, no Estádio Nilton Santos, em partida antecipada da 19ª rodada.

Por fim, o técnico Franclim Carvalho ainda não conta com o volante Danilo, que voltou da Copa do Mundo e recebeu dias de folga. No entanto, o volante tem futuro incerto no clube e pode ser negociado com o futebol do exterior.

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