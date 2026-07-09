Jogo-treino entre São Paulo e Internacional é cancelado

O jogo-treino entre Internacional e São Paulo, marcado para a manhã do próximo sábado (11/7), no Beira-Rio, não acontecerá mais. O Tricolor decidiu cancelar a atividade e manter a programação prevista no CT da Barra Funda, onde enfrentará Primavera e Santo André em dois jogos-treino no mesmo dia.

A diretoria e a comissão técnica do São Paulo optaram por permanecer na capital paulista para dar mais rodagem ao elenco e reduzir os custos da preparação para a retomada da temporada. Assim, a equipe mantém o planejamento adotado desde o início da intertemporada.

Do lado do Internacional, o cancelamento representa mais um contratempo. Afinal, esta é a terceira vez que um jogo-treino da equipe gaúcha é desmarcado a pedido do adversário. Na última semana, o São José desistiu da atividade por causa dos compromissos decisivos pela Série C. Antes disso, o Mirassol também havia cancelado um amistoso, o que levou o Colorado a acertar o confronto com o São Paulo.

Agora, o Inter concentra a preparação no jogo-treino contra o Caxias, marcado para o dia 17 de julho, no Beira-Rio. A atividade será a última antes da retomada oficial das competições.

A intertemporada de Internacional e São Paulo

Durante a intertemporada, o Internacional venceu o Coritiba por 1 a 0 e o Cerro Largo, do Uruguai, por 2 a 0. Já o São Paulo empatou por 2 a 2 com o Juventus, no CT da Barra Funda, e ficou no 0 a 0 diante do Red Bull Bragantino, em Atibaia.

Assim, as duas equipes voltam a disputar uma partida oficial no dia 22 de julho. O Internacional recebe o Cruzeiro, às 21h30, no Beira-Rio. Em contrapartida, o São Paulo enfrenta o Athletico, no mesmo horário, no estádio Cícero de Souza Marques, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro.

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