Defensor da Inglaterra é suspenso por dois jogos e volta apenas em eventual final

A Fifa puniu Jarell Quansah com dois jogos de suspensão após a expulsão do defensor na vitória da Inglaterra sobre o México, pelas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026. Com a decisão, o jogador ficará fora do duelo contra a Noruega, neste sábado, pelas quartas de final, e também de uma eventual semifinal.

Quansah recebeu o cartão vermelho aos oito minutos do segundo tempo depois de atingir Gallardo com um carrinho de sola. Inicialmente, a arbitragem deixou o lance seguir, mas o árbitro revisou a jogada no VAR e mudou a decisão, expulsando o defensor inglês.

Como a punição precisa ser cumprida durante a Copa do Mundo, Quansah só poderá voltar a atuar caso a Inglaterra avance até a decisão do torneio. Contudo, a ausência representa um problema para o técnico inglês. Afinal, o jogador do Bayer Leverkusen vinha atuando improvisado na lateral direita devido à lesão do titular Reece James.

A Inglaterra enfrenta a Noruega neste sábado (11/7), às 18h (de Brasília), em Miami, por uma vaga nas semifinais da Copa do Mundo. Quem avançar enfrentará o vencedor do confronto entre Argentina e Suíça.

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