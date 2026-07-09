Eriksen inicia recuperação para voltar a jogar mesmo após novo desmaio em campo

Disposto a voltar aos gramados, o meia dinamarquês Christian Eriksen iniciará um período de reabilitação após o novo susto que sofreu dentro de campo. O jogador do Wolfsburg, de 34 anos, caiu desacordado no dia 7 de junho, durante um amistoso entre as seleções da Dinamarca e da Ucrânia.

O Wolfsburg, aliás, confirmou que Eriksen realizará o tratamento em seu país natal. Segundo o clube, a decisão aconteceu depois de uma conversa entre o atleta e o diretor-geral da equipe, Dieter Hecking.

Este, porém, foi o segundo episódio em que Eriksen perdeu a consciência durante uma partida. Antes disso, o meia viveu uma situação semelhante na Eurocopa, em junho de 2021, quando desmaiou durante o duelo entre Dinamarca e Finlândia.

Na época, inclusive, os médicos diagnosticaram uma alteração cardíaca e implantaram no jogador um cardiodesfibrilador cardioversor implantável (CDI). O equipamento acompanha o ritmo do coração e, caso identifique uma irregularidade, pode aplicar descargas elétricas para normalizar os batimentos.

Desde então, Eriksen voltou a atuar profissionalmente e passou por Brentford (ING) e Manchester United (ING) antes de acertar com o Wolfsburg, onde está desde 2025.

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