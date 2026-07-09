Haaland destaca surpresa por classificação contra o Brasil e joga responsabilidade para a Inglaterra

Apenas na sua quarta participação na Copa do Mundo, a Noruega já alcançou a sua melhor campanha na história do torneio. Guiados por Haaland, a vitória contra o Brasil levou os Vikings até as quartas de final, tendo agora a Inglaterra como adversária, no próximo sábado (11), para tentar fazer ainda mais história.

O herói da classificação ainda não tem palavras para descrever o feito de eliminar o Brasil. O atacante acredita que a Noruega fez uma grande partida, atuando de maneira leve. Além disso, Haaland pontuou que a pressão estava toda com a Seleção Brasileira e que o resultado não estava em sua lista de desejos.

“Sem palavras, isso é… Eu não sei, cara. Isso é simplesmente inacreditável. Vencer o Brasil e se classificar para as quartas de final não estava na minha lista de desejos. Acho que jogamos de forma inacreditável. O Brasil tem milhões e milhões de pessoas que esperavam que a seleção vencesse. Não é fácil. A pressão estava neles, e deu para reparar isso. A Noruega apenas jogou futebol e curtiu”, ressaltou.

Além de não imaginar o resultado contra o Brasil, Haaland também está surpreso com a campanha da Noruega. O atacante enfatizou que não esperava a classificação na fase anterior e que também está entusiasmado com a disputa das quartas de final.

“Definitivamente, eu não esperava isso de jeito nenhum. Falei isso algumas vezes. Mesmo antes do jogo contra o Brasil, eu não imaginava e agora não imagino, para ser honesto. Estar nas quartas de final com a Noruega é surpreendente até para mim”, afirmou.

E contra a Inglaterra?

Agora, o desafio será contra a Inglaterra. Mais uma vez, o atacante jogou a responsabilidade para o outro lado. Haaland enxerga que as chances de sua seleção vencer o torneio são baixas e colocou os adversários como um dos candidatos ao título.

“Nossas chances de vencer a Copa ainda são baixas. Têm outras claras favoritas, e a Inglaterra é uma delas. E eu acho que vocês deveriam colocar toda a pressão nos jogadores ingleses”, concluiu.

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