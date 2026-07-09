Marcelo Courrege explica bate-boca com marroquino em coletiva de Brahim Díaz

O repórter Marcelo Courrege, da Globo, se pronunciou após a discussão com um jornalista marroquino que viralizou nas redes durante a coletiva de Brahim Díaz, camisa 10 da seleção de Marrocos. O episódio ocorreu às vésperas do duelo da seleção marroquina contra a França, nesta quinta-feira (9), pelas quartas de final da Copa do Mundo e ganhou repercussão especialmente pela reação do jogador em meio ao atrito.

A confusão ocorreu ainda no início da coletiva de imprensa, enquanto Brahim Díaz respondia a uma pergunta. Durante a fala do jogador, a discussão entre os jornalistas subiu o tom e interrompeu a declaração do atleta, chamando atenção dos presentes.

Um dia depois, nesta quinta-feira (9), Courrege explicou sua versão em uma publicação no X. O jornalista da Globo afirmou que o desentendimento começou após o jornalista marroquino subir o tom e segurar seu braço.

“Eu pedi duas vezes para não levantar tanto [o braço] e ele começou a gritar comigo. Segurou o meu braço e eu reagi. Foi chato na hora, mas depois expliquei melhor”, escreveu o repórter da Globo.

Courrege se desculpa com jornalista

Segundo o jornalista da Globo, os profissionais conversaram depois do episódio e resolveram a situação. Courrege afirmou que ambos pediram desculpas após o mal-entendido e chegaram a registrar o momento juntos.

“Pedi desculpas pelo mal-entendido. Ele também me pediu desculpas. Nos abraçamos e ele até tirou uma foto. É o jogo da vida de Marrocos, contra a França, envolvendo tantas questões. A tensão é totalmente compreensível. Aconteceu, mas passou”, disse.

…mais calmo, ele entendeu. Pedi desculpas pelo mal entendido. Ele também me pediu desculpas. Nos abraçamos e ele até tirou uma foto. É o jogo da vida de Marrocos, contra a França, envolvendo tantas questões… A tensão é totalmente compreensível. Aconteceu, mas passou. — Marcelo Courrege (@MarceloCourrege) July 9, 2026

Outros jornalistas que estavam na coletiva registraram a discussão e compartilharam nas redes sociais. Antes da partida, o técnico da França, Didier Deschamps, também se envolveu em uma discussão com repórteres marroquinos durante outra coletiva.

França x Marrocos

As seleções se enfrentam nesta quinta-feira (9), às 17h (de Brasília), pelas quartas de final da Copa do Mundo. O vencedor do confronto encara Espanha ou Bélgica na semifinal.

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