Empresa demite 35 funcionários que tiveram permissão para ver jogo da Argentina

A Metalfor, fábrica argentina de máquinas agrícolas, demitiu 35 funcionários cerca de 30 minutos antes do início da partida entre Argentina e Egito pela Copa do Mundo 2026. A empresa liberou previamente os trabalhadores para deixar o expediente mais cedo e acompanhar o jogo, mas enviou a notícia por mensagens de texto.

Além do impacto da decisão, parte dos empregados só descobriu que havia sido desligada no dia seguinte. Segundo o ex-funcionário Fausto Barbero, de 45 anos, muitos colegas não viram a mensagem imediatamente por estarem concentrados na partida.

“Dediquei toda a minha vida à empresa”, disse o ex-funcionário. “Devido à má gestão do conselho, eles agora se encontram nessa situação”, disse Barbero, que trabalhou na empresa por mais de duas décadas.

As demissões ocorreram uma semana depois de a Metalfor iniciar os procedimentos legais para reduzir seu quadro de funcionários por causa de dificuldades financeiras.

No momento em que deu início ao processo, a empresa contava com 146 empregados registrados. Conforme informações divulgadas pela imprensa argentina, a situação econômica da fabricante se deteriorou ao longo do último ano, provocada pela queda nas vendas.