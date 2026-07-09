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Empresa demite 35 funcionários que tiveram permissão para ver jogo da Argentina

Empresa demite 35 funcionários que tiveram permissão para ver jogo da Argentina
Empresa demite 35 funcionários que tiveram permissão para ver jogo da Argentina -

A Metalfor, fábrica argentina de máquinas agrícolas, demitiu 35 funcionários cerca de 30 minutos antes do início da partida entre Argentina e Egito pela Copa do Mundo 2026. A empresa liberou previamente os trabalhadores para deixar o expediente mais cedo e acompanhar o jogo, mas enviou a notícia por mensagens de texto.

Além do impacto da decisão, parte dos empregados só descobriu que havia sido desligada no dia seguinte. Segundo o ex-funcionário Fausto Barbero, de 45 anos, muitos colegas não viram a mensagem imediatamente por estarem concentrados na partida.

“Dediquei toda a minha vida à empresa”, disse o ex-funcionário. “Devido à má gestão do conselho, eles agora se encontram nessa situação”, disse Barbero, que trabalhou na empresa por mais de duas décadas.

As demissões ocorreram uma semana depois de a Metalfor iniciar os procedimentos legais para reduzir seu quadro de funcionários por causa de dificuldades financeiras.

No momento em que deu início ao processo, a empresa contava com 146 empregados registrados. Conforme informações divulgadas pela imprensa argentina, a situação econômica da fabricante se deteriorou ao longo do último ano, provocada pela queda nas vendas.

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