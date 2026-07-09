Alex Escobar é visto pela primeira vez após deixar a cobertura da Copa do Mundo

Após se afastar da cobertura da Copa do Mundo para cuidar da saúde, Alex Escobar voltou a aparecer publicamente nesta quinta-feira (9). O apresentador foi flagrado correndo na orla de São Conrado, na Zona Sul do Rio de Janeiro, e sorriu ao perceber a presença de um paparazzo. Ele chegou a acenar para o fotógrafo com um gesto de “hang loose”.

O flagra ocorre dias depois de Escobar deixar a cobertura in loco da Copa do Mundo, na América do Norte, por não “se sentir seguro” para continuar o trabalho. Alex decidiu retornar ao Brasil após passar mal durante uma entrada ao vivo no programa Encontro com Patrícia Poeta, no dia 22 de junho. Telespectadores se preocuparam com a fala e o foco do comunicador.

Pouco depois da entrada ao vivo, a Globo informou que o jornalista apresentou um pico de pressão e recebeu atendimento médico. O comunicador passou a noite em um hospital na região de Nova Jersey, nos Estados Unidos, onde realizou exames, que descartaram qualquer problema mais grave.

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Alex Escobar deixa a Copa do Mundo

Após a alta, o jornalista tranquilizou seus seguidores nas redes sociais e comunicou o retorno ao Brasil. Alex explicou que a decisão ocorreu após conversas com familiares e colegas da emissora.

“Amigos e amigas desta rede, estou deixando a cobertura da Copa. Embora nada de grave tenha sido descoberto nos exames que fiz, não me sinto seguro para seguir. Passei esses dias pensando, avaliando, conversando com os colegas da Globo, família… O melhor a fazer agora é parar e resolver o B.O. Claro que fica uma frustração, tava me divertindo muito, mas estou bem. Obrigado pelo carinho”, afirmou em um trecho.

Programação da Globo

Enquanto o apresentador cuida da saúde, a Globo mantém a programação da Copa do Mundo. A emissora transmite nesta quinta-feira (9) o primeiro jogo das quartas de final, entre França e Marrocos, às 17h (de Brasília). O canal, porém, abrirá o pré-jogo minutos ates, às 16h35.

Everaldo Marques comandará a narração, acompanhado dos comentários de Júnior e Ana Thaís Matos.

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