Palmeiras contrata ex-Botafogo para departamento de captação da base

O Palmeiras acertou a contratação de Dennys Dilletoso para integrar o departamento de captação das categorias de base. O profissional chega à Academia de Futebol após deixar o Botafogo, onde atuou por mais de um ano como coordenador da área.

Após encerrar sua passagem pelo clube carioca, Dennys procurou João Paulo Sampaio, coordenador das categorias de base do Palmeiras. Aliás, os dois mantêm uma boa relação nos bastidores, o que facilitou o avanço das conversas. A diretoria alviverde enxergou a contratação como uma oportunidade de mercado para fortalecer um dos setores mais valorizados pelo clube.

Dennys chegou ao Botafogo em março de 2025 e permaneceu no cargo até junho deste ano. Sua saída ocorreu logo após a demissão de Alessandro Brito, então diretor de gestão esportiva, movimento que marcou o início de uma reformulação na estrutura da base alvinegra.

Ele iniciou a trajetória como preparador físico no Taboão da Serra e no Clube Atlético Tubarão. Depois, assumiu funções ligadas ao desenvolvimento das categorias de base em Paraná, Chapecoense, Figueirense e América-MG.

Antes de chegar ao Botafogo, Dennys comandava o departamento de captação das categorias de base do Atlético-MG. Assim, ele passa a integrar a estrutura do Palmeiras, referência nacional na formação de atletas, com a missão de ampliar o trabalho de prospecção e identificação de jovens talentos para o clube.

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