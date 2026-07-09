Franceses e marroquinos curtem pré-jogo em harmonia em Boston

França e Marrocos medem forças nesta quinta-feira, em Boston, pela primeira vaga nas semifinais da Copa do Mundo. Assim que a bola rolar às 17h, o clima dentro de campo será de muita rivalidade e de revanche por parte dos marroquinos, que sonham em devolver a eliminação para os franceses na última Copa em 2022.

Contudo, apesar do provável clima de tensão dentro de campo, a chegada dos torcedores ao Gillette Stadium é marcada pela harmonia. Franceses e marroquinos chegaram na maior tranquilidade ao estádio, em um clima de paz e de respeito, mas com os africanos em um tom acima no quesito animação e empolgação para a partida.

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Na última Copa do Mundo, em 2022, Marrocos teve o sonho de chegar em uma final de Copa do Mundo encerrado justamente pela França. Dessa vez, no entanto, os marroquinos querem uma história diferente.

Em entrevista ao J10, um torcedor marroquino mostrou confiança de que a sua seleção pode escrever uma história diferente e chegar longe nesta Copa do Mundo, e afirmou que sonha com uma final diante da Argentina no dia 19 de julho.

“Seria dífícil, mas eu acho que Marrocos chegará na final com a Argentina. Gostaria de encarar a Argentina para vingar todos os times que foram eliminados por eles, mas jogando bola, um futebol real”, disse um torcedor.

Empolgação e animação traduzem confiança de Marrocos

Já outro marroquino, também com uma enorme confiança, destacou que a seleção marroquina desta Copa é a melhor geração da história do país, e que essa é a melhor oportunidade de Marrocos em um torneio deste porte.

“Estou empolgado. Hoje será um grande jogo. Chegamos longe mais uma vez e estou orgulhoso desse time. Temos a melhor geração da nossa história, é a nossa melhor chance. Se chegarmos na final, seria especial enfrentar a Argentina, bater o Messi em uma final”, frisou.

Por outro lado, um outro torcedor marroquino mostrou respeito pela França, a qual classificou como o melhor time da Copa do Mundo até aqui, mas que existe uma grande confiança de que Marrocos pode surpreender e conquistar a classificação para a semifinal.

“Obviamente, a França é a grande favorita, é o melhor time da competição até aqui, forte em todos os setores do campo. Mas Marrocos também tem um grande time, nós acreditamos nas nossas qualidades e no que nosso técnico preparar para o jogo. Essa geração é tão boa quanto a que tivemos no Catar, mas talvez seja mais promissora e talentosa, é um time diferente”, destacou um dos torcedores que viajou de Casablanca para os Estados Unidos.

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