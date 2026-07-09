Haaland revela segredo para lidar com pressão antes dos jogos

Erling Haaland, principal destaque da Noruega na Copa do Mundo e um dos protagonistas da eliminação da Seleção Brasileira, revelou como busca manter o equilíbrio durante uma temporada intensa. Fora dos gramados, o atacante costuma jogar golfe para relaxar e aliviar a pressão do futebol.

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Em entrevista coletiva, o camisa 9 explicou que considera fundamental encontrar momentos de descanso ao longo de um calendário tão exigente.

“Acho importante fazer esse tipo de coisa em uma temporada que dura 11 meses, com 65 ou 66 jogos. Também é importante ter liberdade para descansar a mente e relaxar da forma que você gosta. Para mim, estar com essas pessoas incríveis e me divertir faz toda a diferença”, afirmou.

Além de chamar atenção pelas atuações em campo, Haaland vive grande fase na Copa do Mundo. Isto porque ele já conta com sete gols marcados, ele é o artilheiro da seleção norueguesa e um dos principais nomes da competição.

Antes da vitória sobre o Brasil, pelas oitavas de final, o atacante havia classificado o confronto como “o maior jogo da sua vida”. Ao mesmo tempo, após eliminar a Seleção Brasileira, Haaland se prepara para mais um desafio importante.

Por fim, a Noruega enfrenta a Inglaterra no próximo sábado (11), às 18h (de Brasília), pelas quartas de final da Copa do Mundo, em busca de uma vaga entre os quatro melhores do torneio.

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