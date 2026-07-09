Flamengo amplia artilharia de 2026 com Lorran e Wallace Yan; ranking

Ao vencer o Lausanne (SUI) por 2 a 0, na última quarta-feira (8/7), dois novos jogadores entraram no ranking de artilharia do Flamengo. Lorran e Wallace Yan, afinal, abriram contagem na temporada 2026, marcando na segunda etapa do amistoso disputado em Portugal.
Dessa forma, o Rubro-Negro chega a 20 jogadores marcando gols no ano. Afinal, a dupla ainda não havia ido às redes na temporada. Lorran, aliás, reestreou pelo clube após período de empréstimo no Pisa (ITA). Foi seu primeiro gol com a camisa do Flamengo desde 2024. Já Wallace Yan, que tinha 13 jogos e nenhum gol na temporada, encerrou o jejum, que vinha desde julho de 2025, quando anotou em 2 a 0 sobre o São Paulo, pela 13ª rodada do Brasileirão. Assim, confira agora com o Jogada10 como anda a artilharia do Mengão na temporada.
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Artilharia do Flamengo em 2026
Pedro, é claro, segue como artilheiro isolado, com 19 gols. É mais que o dobro que seu perseguidor mais próximo, Lucas Paquetá, que tem oito. Adiante na lista, três jogadores surgem empatados com sete gols cada: Giorgian de Arrascaeta, Samuel Lino e Bruno Henrique.
Depois, são quatro atletas com três gols, sendo eles Jorginho, Luiz Araújo, Carrascal e Everton Cebolinha. Já Erick Pulgar e Gonzalo Plata marcaram duas vezes cada na temporada. Por fim, além dos citados Lorran e Wallace Yan, o Flamengo ainda conta com Léo Ortiz, Léo Pereira, Evertton Araújo, Nico De la Cruz, Douglas Telles, Iago e Guilherme Gomes na lista, com um tento.
Confira a artilharia atualizada do Flamengo no ano
• Pedro – 19 gols
• Lucas Paquetá – 8 gols
• Samuel Lino, de Arrascaeta e Bruno Henrique – 7 gols
• Jorginho, Luiz Araújo, Carrascal e Cebolinha – 3 gols
• Gonzalo Plata e Erick Pulgar – 2 gols
• Léo Ortiz, Léo Pereira, Evertton Araújo, Nico De la Cruz, Douglas Telles, Iago, Guilherme Gomes, Lorran e Wallace Yan – 1 gol
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