Grêmio anuncia Matheus Nascimento; veja detalhes da negociação

O Grêmio anunciou a contratação do centroavante Matheus Nascimento, de 22 anos. O jogador, que tinha contrato com o Botafogo até o fim do ano, assinou por quatro temporadas com o Tricolor. Ele estava emprestado ao Los Angeles Galaxy, dos Estados Unidos.

Aliás, parte do valor devido pelas contratações de Nathan Fernandes e de Cuiabano foi abatido para garantir a liberação do jovem centroavante.

Matheus Nascimento estava no clube da Califórnia desde março de 2025, quando deixou o clube carioca por empréstimo. Em 38 partidas, marcou sete gols e distribuiu três assistências. No entanto, perdeu espaço em 2026 e entrou em campo apenas dez vezes, nove delas saindo do banco de reservas, e balançou as redes uma vez.

Revelado nas categorias de base do Botafogo, Matheus Nascimento subiu para o profissional em 2020. Destaque do Sub-15, o jovem atuou pelo Sub-17 e pelo profissional, com intuito de ganhar rodagem. Contudo, não conseguiu se firmar.

O jogador ficou marcado por oscilações e por integrar um time que terminou rebaixado. Assim, não conseguiu conquistar confiança e não se firmou. Ao todo, foram 96 jogos, 12 gols e seis assistências.

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