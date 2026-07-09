Bizarro! Clube inglês instala fritadeira elétrica dentro do banheiro masculino

Uma cena bizarra transformou o pequenino Blyth Town, tradicional clube do norte da Inglaterra e que disputa a Oitava Divisão, em assunto nas redes sociais. Uma fotografia mostrando uma fritadeira elétrica instalada dentro do banheiro masculino do estádio Gateway Park chamou a atenção dos torcedores e rapidamente viralizou.

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Na imagem, o equipamento aparece encostado na parede, ao lado de três mictórios, o que provocou uma enxurrada de comentários bem-humorados. Internautas fizeram piadas sobre a situação, brincando com a ideia de que batatas fritas poderiam ser preparadas praticamente dentro do banheiro do estádio.

Assim, diante da repercussão, o Blyth Town esclareceu o motivo. Segundo o clube, a cozinha passou recentemente por uma reforma que incluiu a instalação de novas fritadeiras. Porém, como não havia espaço suficiente para armazenar os equipamentos antigos, eles foram colocados temporariamente no banheiro masculino, que só funciona em dias de jogos.

A direção afirmou ainda que registrou a foto durante o primeiro amistoso da pré-temporada disputado em casa e garantiu que higienizará profissionalmente as fritadeiras antes de colocá-las à venda.