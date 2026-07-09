ASSINE JÁ!
Jogada10

Martinelli, do Fluminense, rasga elogios para jovem que fez estreia diante do Nova Iguaçu

Martinelli, do Fluminense, rasga elogios para jovem que fez estreia diante do Nova Iguaçu
Martinelli, do Fluminense, rasga elogios para jovem que fez estreia diante do Nova Iguaçu -

 

O Fluminense goleou o Nova Iguaçu por 6 a 1 na última quarta-feira (8), em um amistoso disputado no Maracanã, mas o placar elástico dividiu os holofotes com dois momentos especiais. Além de registrar a primeira partida de Hulk com a camisa tricolor, o confronto marcou a estreia do jovem Ruan Sales, volante formado nas categorias de base de Xerém, na equipe principal.

Logo após o apito final, o estreante recebeu fortes elogios de Martinelli, que atualmente serve como referência para as promessas do clube.

“O Ruan é mais um grande jogador revelado em Xerém. Sempre que participa das atividades com o grupo principal, demonstra muita qualidade técnica e intensidade. São características valorizadas pelo Zubeldía, principalmente pela movimentação e pela capacidade de jogar com a bola. Com essa sequência de treinos no profissional, tende a evoluir ainda mais e pode ser uma opção importante para o restante da temporada”, disse Martinelli.

Martinelli destacou o excelente rendimento do garoto que, inclusive, atua na mesma posição que a sua. Nesse sentido, o meio-campista veterano fez questão de ressaltar que o jovem já chama a atenção de todos. Isso acontece, sobretudo, porque a promessa brilha durante os treinamentos diários que a comissão técnica comanda no CT Carlos Castilho.

LEIA MAIS: Zubeldía revela promessa da diretoria do Fluminense para negociar Bernal

Além disso, apesar de o jovem ter apenas 18 anos, a comissão técnica o colocou em campo no decorrer do segundo tempo. Como resultado, o atleta aproveitou muito bem os minutos disponíveis e, consequentemente, conseguiu deixar uma excelente impressão em sua estreia.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, ThreadsTwitter, Instagram e Facebook.

 

As mais lidas
    Recomendadas