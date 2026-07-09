Martinelli, do Fluminense, rasga elogios para jovem que fez estreia diante do Nova Iguaçu

O Fluminense goleou o Nova Iguaçu por 6 a 1 na última quarta-feira (8), em um amistoso disputado no Maracanã, mas o placar elástico dividiu os holofotes com dois momentos especiais. Além de registrar a primeira partida de Hulk com a camisa tricolor, o confronto marcou a estreia do jovem Ruan Sales, volante formado nas categorias de base de Xerém, na equipe principal.

Logo após o apito final, o estreante recebeu fortes elogios de Martinelli, que atualmente serve como referência para as promessas do clube.

“O Ruan é mais um grande jogador revelado em Xerém. Sempre que participa das atividades com o grupo principal, demonstra muita qualidade técnica e intensidade. São características valorizadas pelo Zubeldía, principalmente pela movimentação e pela capacidade de jogar com a bola. Com essa sequência de treinos no profissional, tende a evoluir ainda mais e pode ser uma opção importante para o restante da temporada”, disse Martinelli.

Martinelli destacou o excelente rendimento do garoto que, inclusive, atua na mesma posição que a sua. Nesse sentido, o meio-campista veterano fez questão de ressaltar que o jovem já chama a atenção de todos. Isso acontece, sobretudo, porque a promessa brilha durante os treinamentos diários que a comissão técnica comanda no CT Carlos Castilho.

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Além disso, apesar de o jovem ter apenas 18 anos, a comissão técnica o colocou em campo no decorrer do segundo tempo. Como resultado, o atleta aproveitou muito bem os minutos disponíveis e, consequentemente, conseguiu deixar uma excelente impressão em sua estreia.

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