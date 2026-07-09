Newcastle chega a acordo para contratar destaque da Suíça na Copa

Ainda sem saber se poderá entrar em campo nas quartas de final da Copa do Mundo contra a Argentina, Johan Manzambi está próximo de ter o seu futuro definido para a próxima temporada. Afinal, o Newcastle chegou a um acordo com o Freiburg para contratar o artilheiro da Suíça no torneio. Os valores giram na casa dos 60 milhões de euros, cerca de R$ 352,8 milhões.

De acordo com o jornalista alemão Florian Plettenberg, os Magpies venceram a concorrência com o Aston Villa pela contratação do atacante que estava no futebol da Alemanha. Agora, faltam apenas detalhes para o clube da Premier League anunciar Manzambi.

Com 20 anos, o jogador já havia chamado a atenção na disputa da Liga Europa, na qual o Freiburg terminou com o vice-campeonato. Na ocasião, o clube alemão perdeu para o Aston Villa na final. Após ser eleito a revelação do torneio, Manzambi conseguiu conquistar espaço e garantir sua vaga na Copa do Mundo. Contudo, começando como reserva, o atacante roubou a cena vindo do banco nos primeiros jogos, marcando três gols e dando suas assistências no Mundial.

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