Apresentado no Cruzeiro, Gabriel Pec fala sobre confronto contra o Flamengo na Libertadores

O Cruzeiro apresentou oficialmente o atacante Gabriel Pec nesta quinta-feira (9). A Raposa pagou cerca de R$ 60 milhões ao Los Angeles Galaxy, dos Estados Unidos, para contratá-lo em definitivo. O jogador assinou por cinco temporadas e já treinou com os companheiros, e a expectativa é que faça sua estreia no amistoso diante do Grêmio, no domingo, em Brasília.

Durante o papo com a imprensa, Gabriel Pec destacou os motivos que os levaram a aceitar o projeto do Cruzeiro. Ele citou as valências físicas e táticas que podem agregar ao time comandado por Artur Jorge. Além disso, projetou o confronto contra o Flamengo, pelas oitavas de final da Libertadores.

“Nos Estados Unidos foi muito legal para mim como atleta, como ser humano. Todos acreditavam muito no meu potencial, então me deram tempo e espaço para eu poder me adaptar. Evoluí muito e isso vai me fazer chegar muito melhor, mais maduro defensivamente e no terço final. Porque lá tem muita transição lá eu era um jogador que tinha que definir muitas jogadas”.

Pec revelou ainda como aprendeu a conviver com as cobranças ainda quando estava nas categorias de base do Vasco, clube que o revelou para o futebol. O atacante afirmou que a experiência adquirida no início da carreira foi fundamental para lidar com a pressão.

“Acho que todo jogador precisa aprender a lidar com a pressão. Como eu falei… quando você faz base em time grande, você aprende a lidar com pressão desde quando chega. Quando você vai ao profissional é um outro tipo de pressão. Sou muito grato a Deus, mas também aos companheiros mais velhos que estavam quando eu subi”, disse.

Gabriel Pec fala do duelo contra o Flamengo

O jogador falou com entusiasmo sobre o confronto diante do Flamengo, pelas oitavas de final da Libertadores.

“É muito legal. Como você bem falou, eu cresci no Vasco. Aprendi, desde oito anos de idade, o que é jogar um Vasco e Flamengo. Eu sei do tamanho do jogo. Sei que o Flamengo é um grande adversário, é um jogo que todo jogador quer jogar. Estou muito feliz, muito motivado, espero que a gente saia vitorioso. Vai ser um momento muito especial para mim, na minha carreira, jogar no Brasil e jogar contra o Flamengo as oitavas de final da Libertadores, acho que é um sonho para qualquer jogador”, afirmou o jogador, antes de completar:

“Estou muito feliz porque, como falei, jogador gosta de jogar esses jogos. Nunca tinha jogado uma Libertadores na vida, vai ser a primeira vez, minha estreia na Libertadores. Então eu só peço a Deus que esteja comigo para que eu possa fazer um grande jogo, para que a gente possa, junto dos companheiros, fazer uma grande partida e sair vitorioso”.

Cruzeiro e Flamengo se enfrentam pela partida de ida das oitavas de final da Copa Libertadores no dia 12 de agosto, às 21h30 (de Brasília), no Mineirão. O jogo de volta ocorrerá uma semana depois, no dia 19, no mesmo horário, no Maracanã.

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