Mesmo com estreia discreta no Fluminense, Hulk se torna opção no em todos as faixas do ataque

O Fluminense apresentou o seu principal reforço para a temporada em grande estilo, uma vez que o atacante Hulk estreou com a camisa tricolor de forma avassaladora. Com o camisa 7 em campo, a equipe carioca enfrentou e goleou o Nova Iguaçu-RJ por 6 a 1, em amistoso realizado na última quarta-feira (8), no Maracanã.
Logo de início, o técnico Luís Zubeldía escalou o ex-atleta do Atlético entre os titulares. Hulk permaneceu no gramado por 64 minutos, momento em que o treinador promoveu a entrada de John Kennedy. Apesar de ter criado boas oportunidades durante o período, o estreante não balançou as redes adversárias.
Mesmo sem marcar, o novo reforço mostrou que pode oferecer ótimas alternativas táticas para a comissão técnica. Diante disso, Zubeldía ganha a opção de utilizá-lo também pelos lados do campo, testando formações ofensivas robustas, já que o comandante argentino testou o time simultaneamente com John Kennedy e Germán Cano.
Savarino faz boa dupla
Embora tenha jogado como referência na frente, Hulk se movimentou bastante e participou ativamente da construção das jogadas, abrindo espaços cruciais na defesa rival. Consequentemente, Savarino aproveitou o cenário para se destacar e marcou dois gols no confronto. Além disso, em outra jogada individual de Hulk, o goleiro espalmou o chute e Hércules completou o rebote para as redes.
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“O assunto de atacantes é bom. O clube, em diferentes momentos do mercado, contratou diferentes jogadores de várias posições. É difícil opinar sobre mercado, quando sai uma possibilidade ou uma necessidade urgente, as contratações se fazem”, comentou o argentino após o apito final.
Por fim, o Fluminense agora direciona o seu foco total para o retorno das competições oficiais após a pausa da Copa do Mundo.
Desse modo, o elenco tricolor volta a campo na sexta-feira (17), às 20h (de Brasília), para enfrentar o próximo adversário pela 19ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, novamente no Maracanã.
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