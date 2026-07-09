Xabi Alonso abre o jogo sobre novo desafio no Chelsea

O Chelsea divulgou nesta quinta-feira (9) a primeira entrevista de Xabi Alonso como treinador da equipe. O espanhol, que assumiu o comando dos Blues nesta temporada após deixar o Real Madrid, falou sobre a empolgação com o novo desafio e destacou o potencial do elenco. Logo nas primeiras palavras, o técnico afirmou estar realizado por iniciar esse novo capítulo da carreira.

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“A sensação é fantástica. É uma grande honra fazer parte de um clube tão importante, um dos maiores do mundo e que conquistou tantos títulos nas últimas décadas. É um privilégio estar aqui. Temos grandes desafios pela frente, mas isso faz parte do futebol. Quero que todos compartilhem a mesma convicção: se estivermos unidos, coisas boas vão acontecer. A energia precisa partir de nós. Juntos, podemos construir algo muito especial nos próximos anos”, declarou.

Xabi Alonso também revelou o que mais pesou na decisão de aceitar a proposta do Chelsea. Segundo ele, o desempenho recente da equipe mostrou que existe uma base sólida para alcançar grandes objetivos.

“O modo como o time competiu em alto nível recentemente me deu confiança. O elenco tem muita qualidade e um enorme potencial. Agora, precisamos trabalhar para dar sequência ao que já vinha sendo feito e levar a equipe a um nível ainda mais competitivo”, disse.

Momento ideal para aceitar o convite do Chelsea

O treinador destacou ainda que encontrou no Chelsea o cenário ideal para desenvolver seu projeto.

“Senti que era a oportunidade certa, no momento certo. O grupo de jogadores me deixou muito animado. Quero implantar uma identidade de jogo, criar entusiasmo em Stamford Bridge e fortalecer a relação com os torcedores. Conheço a atmosfera desse estádio e sei da força que ela pode ter”, explicou.

Ambiente vai determinar o sucesso de Xabi Alonso

Durante a entrevista, Alonso ressaltou que o ambiente dentro do clube será determinante para o sucesso da equipe.

“É preciso ter paixão pelo que faz. No futebol, quem quer competir no mais alto nível precisa se dedicar completamente. O time sempre vem em primeiro lugar. Também considero essencial construir uma boa relação com os jogadores. Quando eles estão felizes e confiantes, normalmente conseguem render o seu melhor”, afirmou.

Por fim, o espanhol afirmou que está motivado para viver a experiência de trabalhar na Premier League.

“Depois das passagens pela Alemanha e pela Espanha, chegou a hora de conhecer o futebol inglês. A Premier League é o campeonato mais competitivo do mundo, e isso me motiva muito. Ou seja, quero montar uma equipe forte, criar uma base sólida e fazer o Chelsea voltar a disputar títulos o mais rápido possível”, concluiu.

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