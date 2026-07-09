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Mesmo com estreia discreta no Fluminense, Hulk se torna opção em todas as faixas do ataque

Mesmo com estreia discreta no Fluminense, Hulk se torna opção em todas as faixas do ataque
Mesmo com estreia discreta no Fluminense, Hulk se torna opção em todas as faixas do ataque -

 

O Fluminense apresentou o seu principal reforço para a temporada em grande estilo, uma vez que o atacante Hulk estreou com a camisa tricolor de forma avassaladora. Com o camisa 7 em campo, a equipe carioca enfrentou e goleou o Nova Iguaçu-RJ por 6 a 1, em amistoso realizado na última quarta-feira (8), no Maracanã.

Logo de início, o técnico Luís Zubeldía escalou o ex-atleta do Atlético entre os titulares. Hulk permaneceu no gramado por 64 minutos, momento em que o treinador promoveu a entrada de John Kennedy. Apesar de ter criado boas oportunidades durante o período, o estreante não balançou as redes adversárias.

Mesmo sem marcar, o novo reforço mostrou que pode oferecer ótimas alternativas táticas para a comissão técnica. Diante disso, Zubeldía ganha a opção de utilizá-lo também pelos lados do campo, testando formações ofensivas robustas, já que o comandante argentino testou o time simultaneamente com John Kennedy e Germán Cano.

Savarino faz boa dupla

Embora tenha jogado como referência na frente, Hulk se movimentou bastante e participou ativamente da construção das jogadas, abrindo espaços cruciais na defesa rival. Consequentemente, Savarino aproveitou o cenário para se destacar e marcou dois gols no confronto. Além disso, em outra jogada individual de Hulk, o goleiro espalmou o chute e Hércules completou o rebote para as redes.

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“O assunto de atacantes é bom. O clube, em diferentes momentos do mercado, contratou diferentes jogadores de várias posições. É difícil opinar sobre mercado, quando sai uma possibilidade ou uma necessidade urgente, as contratações se fazem”, comentou o argentino após o apito final.

Por fim, o Fluminense agora direciona o seu foco total para o retorno das competições oficiais após a pausa da Copa do Mundo.

Desse modo, o elenco tricolor volta a campo na sexta-feira (17), às 20h (de Brasília), para enfrentar o próximo adversário pela 19ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, novamente no Maracanã.

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