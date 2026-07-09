Flamengo goleia o Peñarol (URU) e está na final da Ladies Cup

O Flamengo está na final da Ladies Cup 2026. Nesta quinta-feira (9/7), as Meninas da Gávea golearam facilmente o Peñarol (URU), pela estreia e semifinal da competição, que está em sua sexta edição. Jogando no Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas (SP), o Rubro-Negro não tomou conhecimento da equipe uruguaia e fez 4 a 1, seguindo vivo pelo bicampeonato (venceu em 2022).

A goleada foi construída no primeiro tempo, com gols de Mariana, Fernanda (duas vezes) e Laysa. Após falha grosseira de Monalisa, o Peñarol fez o gol de honra na etapa final. Agora, a equipe carioca aguarda seu adversário na grande decisão, marcada para domingo (12/7), às 20h (de Brasília), também no Brinco de Ouro. O adversário sai ainda nesta quinta, quando o Palmeiras encara a seleção do Paraguai, às 20h, no mesmo estádio. O perdedor, por sua vez, enfrenta o Peñarol na disputa de terceiro lugar, às 16h.

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Flamengo vence em ritmo de treino

Em ritmo de treino, o Flamengo decidiu a parada logo na primeira etapa de jogo. Dessa forma, abriu o placar logo aos 15′, com Mariana, que recebeu cruzamento perfeito de Djeni e, de canhota, mandou no ângulo superior da arqueira Alonso. Cinco minutos depois, o Mengão dobrou a conta.

Afinal, Kaylane cruzou também da direita, e Fernanda, completamente livre, só complementou para fazer 2 a 0. A camisa 22 voltaria a marcar aos 32′, após levantamento feito pela esquerda. Kayle desviou duas vezes de cabeça já dentro da área, com Fernanda aparecendo livre para ampliar. Estava fácil! Aos 42′, virou goleada. Mariana recebeu pela direita e cruzou rasteiro. Laysa chegou antes da zaga para estufar a rede adversária: 4 a 0 fora o baile.

Para a etapa final, o técnico Celso Silva mexeu bastante na equipe, promovendo seis substituições ao mesmo tempo. Assim, o Flamengo diminuiu a intensidade e viu o Peñarol descontar com uma falha gritante. Monalisa, nova capitã após a saída de Djeni, dominou bola simples próximo à meia-lua e protegeu para a goleira Vivi Holzel. A arqueira, porém, não saiu, e Magallañez só pegou a bola já na área adversária e tocou no canto para reduzir a desvantagem.

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