Com a volta de Labyad, Diniz faz ajustes para amistoso do Corinthians

O meia Zakaria Labyad voltou a treinar no CT Joaquim Grava nesta quinta-feira (9). Por conta de um desconforto na coxa, ele foi desfalque do Corinthians nas atividades da última quarta. Assim, a tendência é que o jogador fique à disposição do técnico Fernando Diniz para o amistoso diante do Cascavel, às 16h (de Brasília) de domingo (12).

No treino desta quinta, o treinador promoveu uma dinâmica de ataque contra defesa, com enfrentamentos na entrada da área e cruzamentos para disputas pelo alto. Em seguida, Diniz comandou um trabalho tático, voltado aos comportamentos defensivos. Aliás, ele passou orientações para diferentes situações de jogo.

A grande ausência foi o zagueiro Gustavo Henrique, que novamente não treinou com os companheiros por conta de dores na região dos flexores do quadril. O defensor não deve viajar a Cascavel para o confronto.

O compromisso contra o Cascavel será o primeiro da equipe após pouco mais de um mês sem partidas. Contudo, servirá como único teste antes da sequência de jogos por Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores.

Além da disputa do Brasileiro, o Timão também terá decisões importantes nos mata-matas. Afinal, pela Copa do Brasil, a equipe eliminou o Barra-SC e enfrentará o Internacional nas oitavas de final, em confrontos de ida e volta. Além disso, na Libertadores, o Alvinegro medirá forças com o Rosario Central em busca de uma vaga nas quartas de final.

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