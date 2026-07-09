Interventor da SAF do Vasco diz que se manterá fora do futebol e assume cargo administrativo

Logo após a Justiça recusar o pedido de reconsideração do Vasco, a intervenção judicial na SAF ganhou um novo rumo com a nomeação do advogado Athos Neves. Consequentemente, o novo gestor manifestou-se pela primeira vez por meio do escritório NFCS. Ele garantiu que não interferirá nas questões esportivas do clube.

Dessa forma, os executivos da Vasco SAF continuarão liderando as negociações por reforços e pelo novo técnico. Por outro lado, Neves focará exclusivamente na governança, na prestação de contas e no fluxo de informações administrativas.

Diante desse cenário, o escritório do novo interventor emitiu uma nota oficial para detalhar os próximos passos da transição.

“O Dr. Athos e sua equipe já tomaram ciência integral da decisão e estão, desde já, reunidos, dedicados à estruturação do seu plano de ação, bem como às marcações das primeiras reuniões com todas as partes interessadas no caso.Este Profissional assume este caso muito honrado e com profundo respeito ao CLUB DE REGATAS VASCO DA GAMA e à sua TORCIDA, com o compromisso de conduzir esta etapa com transparência, diálogo, responsabilidade e com a expectativa de que seja breve o caminho de volta à normalidade institucional plena”, diz o comunicado.

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Chegada de Athos no Vasco

Essa mudança ocorreu porque a ex-interventora Samantha Mendes Longo renunciou ao cargo, o que obrigou a juíza Simone Gastesi Chevrand a reconfigurar a gestão. A magistrada, que assumiu o processo recentemente, esclareceu que não vetou a venda da SAF e que cogita o retorno gradual do antigo conselho.

Em contrapartida ao perfil de Samantha, que já havia passado pela CBF, Neves não possui experiência no meio esportivo, embora acumule vasta bagagem em recuperações judiciais no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro.

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