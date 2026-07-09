Santos empata com Osasco Sporting em jogo-treino no CT

O Santos realizou um jogo-treino nesta quinta-feira (9) e empatou em 0 a 0 com o Osasco Sporting, no CT Rei Pelé. Esta foi a última oportunidade do técnico Cuca testar o time antes da retomada do Campeonato Brasileiro. Afinal, o Peixe encara o Botafogo na próxima quinta (16), às 19h30 (de Brasília), no estádio Nilton Santos.

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O treinador mandou a campo o time que deve enfrentar o Glorioso. Assim, escalou a seguinte equipe: Gabriel Brazão; Gabriel Menino, Lucas Veríssimo, Luan Peres e Escobar; Willian Arão, Gustavo Henrique e Rollheiser; Miguelito, Barreal e Rony.

Aliás, Cuca não colocou Gabigol entre os titulares porque o atacante está suspenso e não joga contra o Botafogo. Afinal, ele levou cartão vermelho contra o Vitória, na Vila Belmiro, no último duelo antes da pausa no calendário para a Copa do Mundo.

O treinador não pôde contar com o lateral Igor Vinícius, que realizou trabalho de transição física no gramado do CT. Quem também esteve ausente foi Moisés, preservado por conta de uma entorse no tornozelo direito sofrida no amistoso diante do União São João.

Santos pouco fez no primeiro tempo do teste

No primeiro tempo do jogo-treino, o Santos encontrou muitas dificuldades para ameaçar o adversário, e a melhor chance saiu dos pés de Miguelito, que parou na defesa do goleiro.

No intervalo, Cuca mandou a campo Oliva e Thaciano, nos lugares de Gabriel Menino e Rony. Contudo, em boa parte do segundo tempo, a equipe que esteve em campo contou com: Diógenes; Davizinho, Lucas Veríssimo, Adonis e Pedro Saraiva; Schmidt, Oliva; Juninho, Gabigol, Thaciano e Lautaro Díaz.

Dessa maneira, as melhores chances do Santos na etapa final saíram após a entrada de Gabigol. Em duas oportunidades, ele finalizou para defesa do goleiro do Osasco Sporting.

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