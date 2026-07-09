Atlético de Madrid desiste da contratação de João Gomes

A transferência de João Gomes para o Atlético de Madrid não vai mais acontecer. De acordo com informações divulgadas pelo jornal espanhol Mundo Deportivo, quando o negócio estava praticamente fechado, um impasse envolvendo o empresário português Jorge Mendes fez o clube espanhol desistir da contratação do volante brasileiro.

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Atlético e Wolverhampton já haviam chegado a um acordo pela transferência, avaliada em 45 milhões de euros (cerca de R$ 292 milhões). João Gomes também já tinha acertado os salários e o tempo de contrato, restando apenas os trâmites finais para a oficialização.

A negociação, porém, acabou sendo afetada por outro assunto. O Atlético se irritou com a atuação de Jorge Mendes na transferência de Bernardo Silva para o Real Madrid. O empresário mantinha um acordo com os dirigentes colchoneros envolvendo o meia português, mas a negociação tomou outro rumo e terminou com o jogador acertando com o maior rival do clube.

A mudança provocou desgaste entre as partes, e a diretoria do Atlético decidiu interromper as conversas pela contratação de João Gomes. O volante, inclusive, já organizava sua mudança para a Espanha antes da reviravolta.

Vai jogar a Championship

Mesmo com a campanha que terminou no rebaixamento do Wolverhampton na Premier League, João Gomes foi um dos destaques da equipe. Ele foi eleito o melhor jogador da temporada 2025/26 tanto pelos torcedores quanto pelos próprios companheiros de elenco. Ao todo, disputou 41 dos 44 jogos do clube, marcou um gol e distribuiu três assistências.

Revelado pelo Flamengo, o meio-campista de 25 anos defende o Wolverhampton desde janeiro de 2023. Desde então, soma 130 partidas pelo clube inglês, com oito gols marcados e seis assistências.

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