Gavi revela sonho com a Espanha na Copa do Mundo: “Um gol de bicicleta contra Messi na final”

Campeã do mundo em 2010, a Espanha segue trilhando o seu caminho do sonho do bicampeonato. Nesta sexta-feira, La Roja vai enfrentar a Bélgica, no SoFi Stadium, em Los Angeles, por uma vaga na semifinal da Copa do Mundo de 2026. Por isso, nesta quinta, dia que antecede a partida, o meio-campista Gavi falou com a imprensa sobre o que espera o jogo.

Em um primeiro momento, Gavi tentou fugir de tudo que envolve um possível favoritismo da Espanha nesta fase de quartas de final, e também para um possível título da Copa do Mundo. O jogador do Barcelona saiu pela tangente, mas admitiu que caso La Roja se classifique, existe um adversário preferido na semifinal.

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“Não gosto de falar sobre isso (favoritismo). A Bélgica tem jogadores magníficos, assim como Portugal. Temos que fazer o nosso trabalho muito bem. Se o fizermos, as coisas certamente correrão bem. O importante é vencer a Bélgica. Para ser honesto, eu não conheço muito bem os jogadores porque não assisti a muitos jogos da Copa do Mundo (risos), mas acho que a estrela hoje é o Doku. Ele está no auge da forma. Eles têm um time excelente, senão não estariam nas quartas de final. Não deveríamos ficar surpresos e vamos tentar vencê-los. França ou Marrocos? São duas grandes equipes, mas eu diria Marrocos, porque nos eliminaram no Catar”, disse Gavi.

Ao ser perguntado sobre um sonho a ser realizado nesta Copa do Mundo, Gavi fez questão de mencionar o maior ídolo da história do Barcelona, Lionel Messi. O meia afirmou que sonhou que estava em uma final diante da Argentina, e que teve um desfecho, digamos, curioso para o jogador.

“Eu sonhei que fiz um gol de bicicleta na final da Copa do Mundo… Mas isso são só sonhos. Tomara que se realize. Gostaria que fosse a Argentina por causa do Messi, mas, desde que cheguemos à final, não importa quem seja”, afirmou aos risos.

Ainda sobre uma possível final, Gavi também confessou que gostou da notícia de que Justin Bieber vai ser um dos artistas a fazer parte do show do intervalo da grande decisão da Copa do Mundo. O jogador do Barcelona confirmou que é fã do cantor canadense, mas que quer chegar na final para ser campeão e não apenas por conta do show do artista.

“É verdade que eu gosto do Justin Bieber, mas cantar ou não cantar na final… Eu quero chegar à final do Mundial assim como todos os meus companheiros. Então, bom, se ele cantar, melhor ainda”, finalizou.

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