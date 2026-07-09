Palmeiras faz treino regenerativo com hidroginástica após jogo-treino

Depois do jogo-treino realizado na quarta-feira (08/7), o Palmeiras retomou os trabalhos nesta quinta (09/7) com uma atividade regenerativa na Academia de Futebol. O elenco participou de exercícios de hidroginástica na piscina, além de trabalhos preventivos voltados à mobilidade e ao fortalecimento muscular, como parte da preparação para o segundo semestre.

Vitor Roque e Jefté seguiram cronogramas específicos de recuperação e treinaram separadamente sob supervisão do Núcleo de Saúde e Performance. O atacante está em fase de transição física desde a última segunda-feira, enquanto o lateral-esquerdo continua o processo de recuperação da cirurgia no joelho direito, realizada em junho. Jefté ainda utiliza uma imobilização na perna e realizou exercícios de fisioterapia com carga no tornozelo.

Entre os jogadores que retornaram ao clube após compromissos com suas seleções, Emiliano Martínez e Piquerez participaram normalmente das atividades. Giay, que integrou o período de preparação da Argentina para a Copa do Mundo, também trabalhou com o restante do elenco.

O Palmeiras ainda aguarda o retorno de outros convocados. Gustavo Gómez, Mauricio e Ramón Sosa voltam das férias no início da próxima semana. Por fim, Jhon Arias tem reapresentação prevista para o dia 15 de julho.

Aliás, durante a pausa para a Copa do Mundo, o Verdão já disputou três jogos-treino. A equipe goleou o Mauaense por 6 a 0, venceu o Primavera por 3 a 1 e, mais recentemente, realizou uma atividade entre atletas do elenco profissional e jogadores das categorias de base.

Assim, a preparação continua nesta sexta-feira (10/7), com treinamentos em dois períodos. No sábado (11/7), Abel Ferreira comandará mais um jogo-treino, desta vez contra o Juventus, dando sequência aos ajustes antes da retomada oficial da temporada.

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