Repórter da Globo dá detalhes de discussão em coletiva: “Achou que eu era francês”

Repórter da TV Globo, Marcelo Courrege deu detalhes, nesta quinta-feira (9), da discussão que teve com um jornalista marroquino durante a entrevista coletiva de Brahim Díaz, na última quarta. A imagem viralizou nas redes sociais e chamou a atenção dos internautas.

Na transmissão da TV Globo do confronto pelas quartas de final da Copa do Mundo entre França e Marrocos, nesta quinta-feira, Courrege revelou o que aconteceu durante a coletiva. Questionado pelo narrador Everaldo Marques, o jornalista comentou que o marroquino achou que ele era francês.

“Depois que ele descobriu que eu era brasileiro, ficou tudo bem. Mas essa rivalidade entre os países conta muito. E ele estava muito nervoso. Ele levantou o braço na frente das câmeras, todas estavam atrás, atrapalhando a visão de quem estava filmando a entrevista coletiva do Brahim Díaz e do Mohamed Ouahbi. Eu pedi para ele baixar o braço, ele se irritou e tal. Mas depois ficou tudo bem”.

Brahim Díaz respondia perguntas na entrevista quando a discussão começou na sala de imprensa. O jogador do Real Madrid interrompeu sua resposta até que o bate-boca se encerrasse, o que ocorreu logo em seguida.

Em francês, Courrege avisou ao jornalista de Marrocos que ele havia levantado duas vezes a mão na frente das câmeras.

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