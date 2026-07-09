Croácia tenta convencer Modric a adiar aposentadoria da seleção

O técnico Slaven Bilic está muito perto de iniciar sua segunda passagem no comando da seleção da Croácia, 14 anos após deixar o cargo, e já definiu uma das prioridades para o novo ciclo: convencer Luka Modric a continuar defendendo o país. De acordo com informações da imprensa croata divulgadas nesta quinta-feira (9), assim que sua contratação for oficializada, o treinador pretende se reunir com o capitão para tentar adiar sua aposentadoria da seleção. A Croácia foi eliminada da Copa do Mundo de 2026 por Portugal, ainda na primeira fase do mata-mata.

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A relação entre os dois vem de longa data. Em 2006, quando Modric tinha apenas 21 anos, foi Bilic quem lhe deu protagonismo no meio-campo da seleção, pouco depois de o jogador ter participado da Copa do Mundo como reserva sob o comando de Zlatko Kranjcar. Desde então, o meia construiu uma carreira histórica, conquistou a Bola de Ouro e se tornou o maior símbolo do futebol croata.

Mesmo com as frequentes especulações sobre uma despedida da seleção, Bilic acredita que a confiança construída ao longo dos anos pode pesar na decisão de Modric. A expectativa é de que, caso o veterano continue atuando em alto nível, seja no Milan, comandado por Ruben Amorim, ou em outro clube, ainda possa liderar a Croácia em competições como a Liga das Nações e a Eurocopa de 2028. A palavra final, porém, será do jogador.

Modric faz 41 anos em setembro de 2026

Para o treinador, a idade não representa um obstáculo. Modric completará 41 anos em setembro, mas Bilic entende que o rendimento apresentado pelo camisa 10 continua justificando sua presença na equipe. Além da qualidade técnica, ele considera que o experiente meio-campista exerce um papel importante fora de campo, servindo de exemplo para os atletas mais jovens e aumentando o respeito dos adversários pela seleção.

As dúvidas sobre a permanência de Modric acompanham sua carreira há vários anos. Desde que venceu a Bola de Ouro, em 2018, a possibilidade de aposentadoria da seleção passou a ser debatida com frequência. Ainda assim, o jogador nunca confirmou uma data para encerrar esse ciclo, e Bilic pretende fazer o possível para convencê-lo a permanecer.

A ideia do novo treinador não é promover uma reformulação radical no elenco, mas conduzir uma renovação gradual. Por isso, além de abrir espaço para novos talentos, ele deseja manter líderes experientes como Modric, Ivan Perisic e Andrej Kramaric.

Milan também conta com Luka Modric

Situação semelhante aconteceu recentemente no Milan. O técnico Ruben Amorim revelou que entrou em contato com Modric para convencê-lo a seguir atuando. Ao mesmo tempo, ele destacou sua importância como referência para o grupo, independentemente de jogar todos os minutos das partidas.

O próprio Modric já declarou em diversas ocasiões que seguirá representando a Croácia enquanto sentir que ainda pode ajudar. Bilic espera contar justamente com essa disposição para reeditar uma parceria que começou há quase 20 anos. Além disso, a parceria marcou uma das gerações mais vitoriosas da história do futebol croata.

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