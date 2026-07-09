Clube veta e zagueiro da Bélgica vira desfalque contra a Espanha

A Bélgica entra em campo nesta sexta-feira pelas quartas de final da Copa do Mundo diante da Espanha, no SoFi Stadium, em Los Angeles. No entanto, os Diabos Vermelhos não poderão contar, nem no banco de reservas, com a presença do zagueiro Zeno Debast.

Apesar de não ter sido relacionado nas quatro primeiras partidas da Bélgica na Copa do Mundo até aqui, Debast havia ficado no banco de reservas contra os Estados Unidos, e havia uma expectativa de que o defensor pudesse ser utilizado nesta sexta. Contudo, um impasse entre o departamento médico da Bélgica e do Sporting, de Portugal, tirou o jogador até mesmo do banco de reservas.

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De acordo com os médicos da seleção belga, Debast está totalmente recuperado de uma lesão muscular e estaria pronto para entrar em campo nesta sexta-feira. Todavia, o Sporting vetou a participação do zagueiro de 22 anos, e não quer correr riscos com a integridade do jogador.

“Zeno Debast está fora das quartas de final. Seu clube, o Sporting de Lisboa, informou ao jogador que não o considera clinicamente apto a participar. Isso contrasta com a avaliação feita pela equipe médica dos ‘Red Devils’ e pelos órgãos de seguro da FIFA, que haviam dado o sinal verde”, disse a federação belga em nota divulgada à imprensa.

Além de Debast, o técnico Rudi García também não poderá contar com o volante Amadou Onana. Onana sofreu uma ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho direito contra os Estados Unidos e não entra mais em campo nesta Copa.

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