Sabino evolui na recuperação e participa de parte do treino do São Paulo

O São Paulo deu sequência, nesta quinta-feira (09/7), à preparação para o retorno do Campeonato Brasileiro e recebeu uma boa notícia no CT da Barra Funda. Em recuperação de uma lesão no músculo posterior da coxa direita, Sabino avançou no processo de transição física e participou de parte da atividade com o restante do elenco.

O zagueiro sofreu a lesão em maio e, durante as férias do grupo, seguiu frequentando o centro de treinamento para acelerar a recuperação.

Na última semana, Sabino iniciou a transição para os trabalhos em campo. Agora, deu mais um passo importante ao participar dos primeiros minutos de um treino com bola ao lado dos companheiros. Depois dessa etapa, o defensor realizou um trabalho específico de fisioterapia para dar continuidade ao cronograma estabelecido pelo departamento médico.

Enquanto monitora a evolução do zagueiro, a comissão técnica aproveita a intertemporada para ajustar o sistema defensivo da equipe. Pela manhã, Dorival Júnior apresentou um vídeo com orientações táticas antes de o elenco realizar atividades na academia.

Já no gramado, os jogadores começaram os trabalhos com exercícios de mobilidade. Em seguida, Dorival comandou um treinamento tático em campo reduzido, com duas equipes de 11 jogadores, priorizando a organização defensiva. O treinador participou ativamente da atividade, corrigindo posicionamentos e orientando aspectos como compactação, balanço defensivo, pressão na bola, coberturas, encaixe na área e subida das linhas de marcação.

Quando o São Paulo volta a jogar?

Por fim, o elenco encerrou a manhã com treinamentos de bola parada, um dos pontos de atenção da comissão técnica durante a preparação. O São Paulo segue em ritmo de intertemporada e mira a volta ao Campeonato Brasileiro. Aliás, o Tricolor volta a campo no dia 22 de julho, diante do Athletico, em Bragança Paulista, pela 19ª rodada.

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