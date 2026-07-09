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Santos define data da reapresentação de Neymar no CT Rei Pelé

Santos define data da reapresentação de Neymar no CT Rei Pelé
Santos define data da reapresentação de Neymar no CT Rei Pelé -

O Santos já definiu a data para o retorno de Neymar após a participação na Copa do Mundo de 2026. O camisa 10 é aguardado no CT Rei Pelé no próximo dia 17 de julho, quando retomará os trabalhos com o elenco de Cuca para cumprir os últimos meses de seu contrato com o clube, válido até 31 de dezembro de 2026.

Enquanto ainda aproveita o período de descanso, Neymar permanece nos Estados Unidos ao lado da família. Nesta quinta-feira, o atacante visitou um parque de diversões em Orlando antes de iniciar a preparação para a sequência da temporada. Na Copa do Mundo, o craque marcou, de pênalti, o único gol do Brasil na derrota por 2 a 1 para a Noruega, resultado que eliminou a Canarinho nas oitavas de final. Após a partida, o atacante indicou que aquele foi seu último jogo com a camisa da Seleção Brasileira.

Antes da volta de Neymar, o Santos contará com outro reforço vindo da Copa do Mundo. O atacante Gustavo Caballero, que defendeu o Paraguai durante o torneio, tem reapresentação marcada para o dia 14 de julho e ficará novamente à disposição da comissão técnica.

Mesmo sem Neymar, Santos segue preparação

Assim, sem Neymar nos treinamentos, Cuca segue preparando a equipe para o retorno das competições. O primeiro compromisso será diante do Botafogo, no dia 16 de julho, às 19h30, no Nilton Santos, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Já o primeiro jogo do Santos após a reapresentação do camisa 10 será contra a Universidad Central, da Venezuela, fora de casa. O embate, aliás, será pela repescagem da Copa Sul-Americana. Apesar disso, a participação de Neymar na partida ainda está sendo tratada como incerta pela comissão técnica.

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