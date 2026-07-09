Santos define data da reapresentação de Neymar no CT Rei Pelé

O Santos já definiu a data para o retorno de Neymar após a participação na Copa do Mundo de 2026. O camisa 10 é aguardado no CT Rei Pelé no próximo dia 17 de julho, quando retomará os trabalhos com o elenco de Cuca para cumprir os últimos meses de seu contrato com o clube, válido até 31 de dezembro de 2026.

Enquanto ainda aproveita o período de descanso, Neymar permanece nos Estados Unidos ao lado da família. Nesta quinta-feira, o atacante visitou um parque de diversões em Orlando antes de iniciar a preparação para a sequência da temporada. Na Copa do Mundo, o craque marcou, de pênalti, o único gol do Brasil na derrota por 2 a 1 para a Noruega, resultado que eliminou a Canarinho nas oitavas de final. Após a partida, o atacante indicou que aquele foi seu último jogo com a camisa da Seleção Brasileira.

Antes da volta de Neymar, o Santos contará com outro reforço vindo da Copa do Mundo. O atacante Gustavo Caballero, que defendeu o Paraguai durante o torneio, tem reapresentação marcada para o dia 14 de julho e ficará novamente à disposição da comissão técnica.

Mesmo sem Neymar, Santos segue preparação

Assim, sem Neymar nos treinamentos, Cuca segue preparando a equipe para o retorno das competições. O primeiro compromisso será diante do Botafogo, no dia 16 de julho, às 19h30, no Nilton Santos, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Já o primeiro jogo do Santos após a reapresentação do camisa 10 será contra a Universidad Central, da Venezuela, fora de casa. O embate, aliás, será pela repescagem da Copa Sul-Americana. Apesar disso, a participação de Neymar na partida ainda está sendo tratada como incerta pela comissão técnica.

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