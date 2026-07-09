França amassa o Marrocos, faz 2 a 0 e se poupa para a semifinal

Em busca do tricampeonato que escapou em 2022, a França parece mesmo imbatível. Nesta quinta-feira (9), em Boston, os Bleus fizeram o Marrocos de gato e sapato, vencendo o rival norte-africano por 2 a 0 e garantindo vaga nas semifinais da Copa do Mundo, contra Espanha ou Bélgica, confronto desta sexta (10), em Los Angeles. Mbappé perdeu um pênalti. Mas quem é craque sabe se redimir. Assim, o camisa 10 meteu um golaço, e Dembélé ampliou para os europeus. 63.811 torcedores acompanharam o espetáculo.
Mbappé, com o gol, encosta em Messi na briga para saber quem terminará o Mundial como o artilheiro de todas as Copas. O argentino soma 21 contra 20 do francês.
Bono para Mbappé e a França
Favorita e seleção mais badalada da Copa, a França tomou a iniciativa do jogo, controlou o meio de campo e chegou à frente com aquela intensidade de sempre. Aliás, amassou o adversário. Do outro lado, porém, havia uma parede de gelo, o goleiro Bono, autor de duas defesas e um pênalti defendido. Mbappé teve a melhor chance para tirar o zero do placar e cobrou mal, consagrando o keeper norte-africano. Um gol para os Leões do Atlas. O Marrocos, por sua vez, ensaiou algumas jogadas. O máximo que conseguiu, contudo, foi trocar três passes com estilo. Um primeiro tempo dos Bleus, com direito à bola na trave de Digné, no fim, mas sem efetividade.
A chapada do craque
A bola sempre oferece uma segunda oportunidade a quem sabe tratá-la bem. Mbappé buscava, então, o jogo o tempo todo e gerava ações para os companheiros. Quando conseguiu uma brecha, o atacante do Real Madrid acertou uma linda chapada para, enfim, vencer Bono. O gol abriu a defesa marroquina e permitiu o livre acesso para Dembélé, com um toquinho, ampliar o score. O Marrocos, em nenhum momento, ofereceu resistência ou ameaçou a vitória da França. Um triunfo de hierarquia do time mais postulante à taça mais importante do planeta.
FRANÇA 2×0 MARROCOS
Copa do Mundo – oitavas de final
Data e horário: 09/07/2025 (quinta-feira), às 17h (de Brasília)
Local: Gillette Stadium, Boston (EUA)
Gols: Mbappé, 14’/2ºT (1-0); Dembélé, 20’/2ºT (2-0)
FRANÇA: Maignan; Koundé (Gusto, 41’/2ºT), Upamecano, Saliba e Digne; Koné (Émery, 24’/2ºT), Rabiot e Olise; Dembélé, Mbappé (Mateta, 31’/2ºT) e Doué (Barcola, 31’/2ºT). Técnico: Didier Deschamps.
MARROCOS: Bono; Hakimi, Diop, Edinne (El Ouhadi, 28’/2ºT) e Mazraoui; Bouaddi (Amrabarat, 16’/2ºT), El Aynaoui, Diaz (Yassine, 28’/2ºT), Ounahi e El Khannouss (Rahimi, 16’/2ºT); Talbi (Sbai, 39’/2ºT). Técnico: Mohamed Ouahbi.
Árbitro: Facundo Tello (ARG)
Assistentes: Juan Pablo Belatti (ARG) e Gabriel Chade (ARG)
VAR: Hernán Mastrángelo (ARG)
Cartão Amarelo: Diop (MAR)
Cartão Vermelho:
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