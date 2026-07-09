Espanha x Bélgica: quem será o adversário da França na semifinal?

A primeira semifinal da Copa do Mundo de 2026 vai ser definida nesta sexta-feira. Espanha e Bélgica medem forças no SoFi Stadium, em Los Angeles, às 16h (de Brasília), para tentar garantir uma vaga entre os quatro melhores da competição. Quem vencer, enfrentará a França, que superou Marrocos por 2 a 0 e já assegurou sua classificação.
Onde assistir
O jogo entre Espanha e Bélgica, pelas quartas de final da Copa do Mundo de 2026, terá tranmissão de Globo, SBT, Sportv, NSports, CazéTV e getv no Globoplay.
Como chega a Espanha
Em busca do bicampeonato do mundo, a Espanha é considerada como uma das principais favoritas ao título nesta Copa de 2026. Após uma fase de grupos sem maiores problemas, La Roja superou a Áustria na fase 16 avos e mandou Portugal de volta para casa nas oitavas de final, e agora terá mais um desafio contra outro rival europeu.
Apesar de despontar como uma das postulantes ao título, o favoritismo para o jogo desta sexta-feira não é algo que passa pela cabeça dos jogadores da Espanha. O meio-campista Gavi, do Barcelona, desconversou sobre a Espanha supostamente ter um time superior ao da Bélgica, mas frisou que La Roja precisa fazer o que for necessário dentro de campo
“É importante que todos tenhamos as coisas claras, independentemente de jogarmos ou não. Temos que representar o país com união e com cada um contribuindo com a sua parte. Estamos muito unidos, e uma das nossas maiores qualidades é essa união, além da consciência de que quem não joga também ganha partidas. Não gosto de falar sobre isso (favoritismo). A Bélgica tem jogadores magníficos, assim como Portugal. Temos que fazer o nosso trabalho muito bem. Se o fizermos, as coisas certamente correrão bem. O importante é vencer a Bélgica”, disse Gavi em papo com a imprensa.
Como chega a Bélgica
Depois de uma fase de grupos conturbada e com pouco brilho, a Bélgica mudou da água para o vinho quando a competição iniciou o mata-mata. Os belgas avançaram na fase de 16 avos com uma virada histórica sobre Senega. Nas oitavas, despacharam os Estados Unidos, donos da casa, com uma goleada acachapante por 4 a 1.
E a mudança de postura do time muito se passou pelas mãos do treinado Rudi García. Foi justamente quando o treinador decidiu barrar De Bruyne e Doku, dois dos seus principais jogadores, que a Bélgica deslanchou e se transformou em uma equipe completamente diferente.
Por isso, a expectativa para o jogo desta sexta é de que a Bélgica siga com suas estrelas no banco, e enfrente a Espanha com uma escalação mais “operária”, com maior intensidade e mais vigor físico.
ESPANHA x BÉLGICA
Copa do Mundo – quartas de final
Data e horário: 10/07/2025 (sexta-feira), às 16h (de Brasília)
Local: SoFi Stadium, Los Angeles (EUA)
ESPANHA: Unai Simon; Porro, Cubarsi, Laporte, Cucurella; Rodri, Pedri; Lamine Yamal, Dani Olmo, Baena; Oyarzabal. Técnico: Luis de la Fuente.
BÉLGICA: Courtois; Castagne, Mechele, Ngoy, De Cuyper; Tielemans, Raskin, Vanaken; Lukebakio, De Ketelaere, Trossard. Técnico: Rudi Garcia.
Árbitro: Michael Oliver (ING)
Assistentes: Stuart Burt (ING) e James Mainwaring (ING)
VAR: Jarred Gillett (ING)
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