Bap elogia Danilo, do Botafogo, mas despista sobre interesse do Flamengo

Com um elenco robusto, o Flamengo não tem pressa para contratar no mercado. É o que disse o presidente Luiz Eduardo Baptista, o Bap, nesta quinta-feira (9/7) ao analisar as ações do Fla na janela de transferências. Um dos nomes mais especulados é o do volante Danilo, do Botafogo, que defendeu a Seleção Brasileira na Copa do Mundo. Bap elogiou o atleta, mas despistou sobre possível interesse do Rubro-Negro.

Antes, ele avaliou o modelo de contratações do Flamengo. Perguntado pelo jornalista Venê Casagrande, em entrevista divulgada nesta quinta, sobre a falta de contratações, Bap refutou, afirmando que os atletas que chegaram em outras janelas também contam para a que está próxima de abrir.

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“O Flamengo trouxe Danilo, trouxe Jorginho, trouxe Samuel Lino, trouxe Paquetá. Você contrata os jogadores por oito janelas, cada jogador desse que você traz. Nessa matemática, em três janelas você tem 50 jogadores no elenco, isso não é matematicamente possível. Para mandar um jogador embora custa uma fortuna. É possível que o Flamengo se reforce? É. A janela está fechada, só abre dia 22 de julho. Então as pessoas estão no nível de ansiedade, como se o elenco da gente fosse uma merda, como se o Flamengo precisasse desesperadamente de reforços e como se os recursos fossem infinitos. O elenco do Flamengo é ótimo, nós não estamos desesperados, nós não vamos pagar qualquer preço para trazer qualquer um para atender essa ansiedade da massa porque nós não somos burros”, afirmou.

Presidente do Flamengo faz analogia com shopping

Perguntado sobre as posições e as prioridades do Flamengo no mercado, Bap fez uma analogia. Tratando um reforço de peso como uma “calça preta”, ele falou que os “óculos” com ótimo preço (jogadores não tão bons, mas mais acessíveis) podem desvirtuar o foco na janela.

“Agora, existe possibilidade de você reforçar o elenco? Claro que existe. O que acontece que eu digo às vezes é o seguinte, é que você precisa de uma calça preta e você vai no shopping e descobre que tem um óculos com preço ótimo. Você compra o óculos e fica sem as calças? Então tem prioridades. Você tem que juntar as 30 variáveis que nós queremos de um atleta, com as outras dez ou 15 que eles querem para você ter um negócio realmente que aconteça”, analisou o presidente.

Bap, então, elogiou o elenco do Flamengo e explicou que contratações do naipe de Lucas Paquetá levam tempo a ocorrer. Assim, citou exemplos de outros jogadores recentes, como Gerson e Pedro.

“E assim, como eu acho que o nosso elenco é muito bom, o que acontece? Nós não temos 30 jogadores que a gente quer no mercado, nós queremos dois ou três. Nós não queremos um jogador em algumas posições, nós queremos o jogador. E quando você quer este jogador, leva mais tempo. Como foi o caso do Gerson na primeira vez que a gente contratou ele, como foi quando a gente contrata o Pedro, foi como a gente contrata o Paquetá. Então, assim, não era uma coisa, eu quero o Paquetá, não tenho o Paquetá, então eu trago qualquer outro cara aí de 20 e poucos anos. Não é assim. Agora, eu entendo que pela qualidade do elenco que a gente tem hoje, nós temos condições de só fazermos contratações realmente que agreguem ao plantel do Flamengo”, analisou o presidente.

Flamengo interessado em Danilo?

Por fim, Bap respondeu sobre o possível interesse do Flamengo em Danilo, craque do Botafogo e volante da Seleção Brasileira. Ele brincou, referindo-se ao atleta como uma “calça preta”, mas despistou se houve conversas para fazer o jogador mudar de lado no Rio de Janeiro.

“O Danilo, do Botafogo, eu te diria que é um belo jogador, é uma bela calça preta (risos). Não sei se necessariamente o modelo que a gente mais precisa agora. Eu diria que tem outras peças do vestuário que seriam prioritárias em relação a essa. Mas é um super de um nome, é um super de um nome. Você me perguntou o que eu acho. Eu falei que é uma bela calça preta. Agora eu te dizer que é essa a calça, não posso te dizer. Eu não posso dizer um negócio desse”, disse.

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