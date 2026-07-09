Marlon avança em recuperação e fica perto de retorno ao Grêmio

O lateral-esquerdo Marlon foi reintegrado ao elenco do Grêmio nesta quinta-feira (9) e esteve no campo do CT Luiz Carvalho. O jogador fez trabalhos com bola, mas ainda sem contato físico com os companheiros. Assim, ele deu um passo importante para voltar aos jogos do Tricolor na temporada.

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A expectativa do departamento médico é que Marlon possa treinar sem restrições na próxima quinta-feira (16). O lateral já está recuperado de uma fratura no tornozelo direito, sofrida no dia 19 de março. No dia seguinte, passou por cirurgia para corrigir a lesão.

No lance, Marlon caiu sobre o pé após trombar com um adversário em jogo contra o Vitória, pelo Campeonato Brasileiro. O jogador saiu de ambulância da Arena, e a cena do atleta com o pé virado chocou a todos.

Agora, a comissão técnica espera que o lateral tenha condições de jogo já no fim de julho ou inicio de agosto. A volta será feita de forma gradual, para evitar novos problemas físicos. Enquanto isso, Pedro Gabriel vem ocupando o posto de titular do Imortal.

O Grêmio retorna aos jogos na sexta-feira (17), quando visita o Mirassol, no Maião, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro.

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