Palmeiras oferece bolada e Naves ao Botafogo para contratar Danilo Santos

O Palmeiras intensificou a busca por Danilo e formalizou uma proposta ao Botafogo para contratar o volante. A oferta gira em torno de R$ 120 milhões e ainda inclui o zagueiro Naves como parte da negociação. Principal alvo da diretoria para a janela de transferências, o meio-campista tem contrato com o clube carioca até julho de 2029.

A proposta está nas mãos do Botafogo há algumas semanas, mas o Palmeiras ainda não recebeu uma resposta oficial. Até o momento, Danilo é o único jogador que mobiliza a diretoria alviverde no mercado. O clube considera a contratação estratégica para reforçar o elenco antes da retomada da temporada.

Naves, envolvido na negociação, tem vínculo com o Palmeiras até dezembro de 2028. Na última temporada, o defensor atuou por empréstimo no FC Alverca, de Portugal, onde disputou 34 partidas e marcou três gols. Em abril do ano passado, o Botafogo chegou a demonstrar interesse no zagueiro com uma proposta de empréstimo com opção de compra, mas o Verdão deixou claro que só aceitaria negociá-lo em definitivo.

Palmeiras tem longo interesse em Danilo

O interesse por Danilo, aliás, não é recente. O Palmeiras iniciou conversas ainda na primeira janela de transferências de 2026, mas interrompeu as tratativas em fevereiro, quando John Textor, então à frente da SAF do Botafogo, comunicou à presidente Leila Pereira que não pretendia negociar o jogador.

Mesmo após encerrar as negociações naquele momento, o clube paulista manteve contato com os representantes do volante e acompanhou de perto sua situação. Em maio, o Botafogo passou a admitir uma venda, mas estabeleceu uma pedida de cerca de 40 milhões de euros, valor considerado fora da realidade financeira do Palmeiras. Internamente, o Verdão trabalhava com a possibilidade de investir em uma operação na faixa dos 30 milhões de euros.

A participação discreta de Danilo na Copa do Mundo, porém, mudou o cenário. O volante entrou em campo quatro vezes, sempre saindo do banco de reservas, diante de Marrocos, Haiti, Japão e Noruega. Sem marcar gols ou distribuir assistências, ele viu diminuir a expectativa do Botafogo por propostas milionárias do futebol europeu.

Com isso, o Palmeiras ganhou força na disputa. Além da capacidade financeira para conduzir a negociação, o clube aposta na identificação do jogador com a instituição. Revelado na Academia de Futebol, Danilo estreou como profissional em 2020 e permaneceu por três temporadas no Verdão, período em que disputou diversas competições, marcou 12 gols e distribuiu oito assistências antes de seguir para novos desafios.

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