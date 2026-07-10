Um dos protagonistas da Copa do Mundo de 2026 até aqui, Kylian Mbappé teve mais um jogo para chamar de seu nesta quinta. Diante de Marrocos, o camisa 10 fez de tudo: perdeu pênalti, marcou um belo gol e foi substituído com dores. A sua saída de campo, inclusive, gerou uma grande preocupação, uma vez que a França está classificada para a semifinal.

Logo após o apito final, no entanto, Mbappé fez questão de colocar panos quentes e tranquilizar todo um país. Depois de deixar o gramado com dores e ter sido visto com gelo no tornozelo no banco de reservas, o atacante afirmou que está bem e que foi apenas um susto por conta de uma pancada de um zagueiro de Marrocos.

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“Está tudo bem. Levei uma pancada no tornozelo, mas está tudo bem. Eu acho que naquele momento o Mateta estava mais apto do que eu a jogar os últimos 15 minutos de jogo. Então, eu saí e ele entrou muito bem, atacando e defendendo. Foi bom, isso é positivo para gente”, tranquilizou Mbappé.

Por fim, Mbappé também mostrou a alegria de colocar a França na terceira semifinal consecutiva de uma Copa do Mundo. O atacante afirmou que agora o importante vai ser se recuperar fisicamente e assistir ao duelo entre Espanha e Bélgica, nesta sexta, para saber qual será o adversário da seleção francesa na semifinal.

“Estamos na semifinal, estamos muito felizes, mas ainda tem um longo caminho. E estamos conscientes de que o que nos espera, mas estamos prontos. Estamos prontos para enfrentar tudo. E vamos tranquilamente nos recuperar e assistir ao jogo de amanhã pra saber contra quem vamos jogar”, finalizou.

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