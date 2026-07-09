Franclim explica negociação com Vasco e garante permanência no Botafogo

Técnico do Botafogo, Franclim Carvalho esteve perto de comandar o rival Vasco, porém não avanço para o acerto. O Cruz-Maltino ofereceu um contrato de dois anos, além de uma valorização salarial para convencer o português. No entanto, a instabilidade política do clube de São Januário e a relação com a diretoria do Glorioso pesaram.

Diante disso, o treinador português se explicou, nesta quinta-feira (9/7), na Botafogo TV sobre a negociação. Franclim confirmou negociação com o Vasco, voltou a rever objetivos do Alvinegro e ressaltou a c

“Houve um contato, através do diretor de um clube rival (Vasco), que eu já conheço há algum tempo. Mas eu fui sempre muito sincero e muito claro sobre todas as situações, como gosto de ser sempre, e disse que, enquanto não falassem com o Botafogo, não adiantava falar comigo”, disse antes de complementar.

“Obviamente que eu tinha uma ligação muito forte com o Alessandro Brito. E, obviamente, aconselhei-me com as pessoas do clube, ou quis-me informar com as pessoas do clube sobre a nossa atualidade e os passos seguintes. Porque o nosso clube está a mudar — é bom que nós tenhamos noção disso”, ressaltou.

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Além disso, ele destacou da sua ligação com o Botafogo e que não poderia acabar com tão pouco tempo.

“Eu, quando cheguei aqui no passado dia três de abril, disse que tenho uma história com o Botafogo, tenho uma ligação especial com o Botafogo e, sinceramente, acho que essa ligação não pode, ou não podia, ser desfeita ao passar dois meses”, destacou.

Confiança da diretoria

Em conversa com a diretoria, Franclim Carvalho ressaltou que reforçou os objetivos para a temporada

“Nós vamos e estamos a escrever uma história bonita dentro da nossa nova realidade, que é uma nova realidade. Eu sinto-me parte integrante do clube, sinto-me parte integrante da solução. Podia ser o rival ou outro qualquer que, neste momento, não faria sentido algum. Eu fiz questão de mostrar isso às pessoas. Não se trata — e eu gosto de ser muito direto sobre isso — de eu ter pedido um euro, um real ou um dólar a mais ao Botafogo, não se trata disso, até porque isso não se verificou e as pessoas depois podem confirmar isso. Trata-se, sim, de algumas garantias que eu queria: como é que vamos resolver isto, como é que vamos fazer isto em casa, se acontecer isto, o que é que vamos fazer.

“As pessoas transmitiram uma segurança que eu, sinceramente, acho que é difícil sentir no futebol, que é esta confiança e esta segurança que passam nas palavras. Eu senti isso nestas três pessoas e quero acreditar que nós, os quatro, vamos ser pilares importantes para os próximos passos do nosso Botafogo, que serão diferentes, certamente, do que tem sido até aqui”, finalizou

Continuidade

“Nós temos a ambição e a crença de que este é o caminho certo para chegar a determinado ponto e estamos completamente alinhados nisso. Obviamente que cada um está com as suas funções, mas a linha de pensamento é a mesma. E esta continuidade, para mim, era importante. Eu não me posso esquecer de que o Botafogo, há três meses, apostou em mim. Todos nós sabemos que o Botafogo tinha centenas de técnicos para escolher e que tinha centenas de técnicos que gostariam de estar no meu lugar. E o Botafogo apostou em mim — a verdade é essa”, ressaltou.

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