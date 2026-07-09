Bouaddi quebra marca histórica e só não supera Pelé na Copa do Mundo

O meio-campista marroquino Ayyoub Bouaddi escreveu seu nome na história da Copa do Mundo ao ser escalado como titular na partida entre Marrocos e França, pelas quartas de final do Mundial de 2026. Com 18 anos e 280 dias, ele se tornou o segundo jogador mais jovem de todos os tempos a disputar essa fase da competição. O recorde segue com Pelé. Na Copa de 1958, o brasileiro entrou em campo contra o País de Gales nas quartas de final com apenas 17 anos e 239 dias e ainda marcou o gol da vitória por 1 a 0.

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A trajetória de Bouaddi chama atenção também pela ligação com a França. Nascido na região de Paris, o jogador passou pelas categorias de base da seleção francesa. Além disso, há pouco mais de três meses, chegou a disputar uma competição pela equipe sub-21 do país.

Apesar disso, em maio deste ano, o volante do Lille decidiu defender a seleção principal de Marrocos. Desde então, já disputou oito partidas pela equipe africana, sendo cinco delas nesta Copa do Mundo.

Uma das atuações de maior destaque aconteceu ainda na fase de grupos, quando Bouaddi foi um dos principais nomes de Marrocos no empate por 1 a 1 com a Seleção Brasileira.

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