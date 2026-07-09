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Fluminense terá verde escuro como cor principal no novo terceiro uniforme

Fluminense terá verde escuro como cor principal no novo terceiro uniforme
Fluminense terá verde escuro como cor principal no novo terceiro uniforme -

O Conselho Deliberativo do Fluminense aprovou, nesta quinta-feira (9/7), o seu novo terceiro uniforme para a temporada. A linha terá o verde escuro como cor principal e detalhes em bege. A informação é do “ge”. Confira como será o desenho da nova camisa tricolor.

A gola da camisa será polo. O escudo, aliás, será o antigo do Fluminense, em tons de bege, vazado com o mesmo tom de verde escuro do decorrer da camisa. Além disso, o símbolo da Puma segue o mesmo tom. A linha também conta com uma marca d’água representando o mapa de Laranjeiras, num tom mais escuro.

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O lançamento, aliás, acontecerá perto do Dias dos Pais, em agosto. Será o último uniforme de linha lançado pela Puma nesta temporada, que já apresentou as suas camisas tricolor e branca para 2026/2027.

A última camisa verde que o Fluminense foi em 2023, quando o clube fez uma homenagem ao icônico Cartola. Nas cores verde e rosa e com diversas referências ao gênio do samba, a armadura desenvolvida em parceria com a Umbro superou a camisa grená de 2011/12 e se tornou o uniforme número 3 mais vendido da história do clube.

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