Fluminense terá verde escuro como cor principal no novo terceiro uniforme

O Conselho Deliberativo do Fluminense aprovou, nesta quinta-feira (9/7), o seu novo terceiro uniforme para a temporada. A linha terá o verde escuro como cor principal e detalhes em bege. A informação é do “ge”. Confira como será o desenho da nova camisa tricolor.

A gola da camisa será polo. O escudo, aliás, será o antigo do Fluminense, em tons de bege, vazado com o mesmo tom de verde escuro do decorrer da camisa. Além disso, o símbolo da Puma segue o mesmo tom. A linha também conta com uma marca d’água representando o mapa de Laranjeiras, num tom mais escuro.

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O lançamento, aliás, acontecerá perto do Dias dos Pais, em agosto. Será o último uniforme de linha lançado pela Puma nesta temporada, que já apresentou as suas camisas tricolor e branca para 2026/2027.

A última camisa verde que o Fluminense foi em 2023, quando o clube fez uma homenagem ao icônico Cartola. Nas cores verde e rosa e com diversas referências ao gênio do samba, a armadura desenvolvida em parceria com a Umbro superou a camisa grená de 2011/12 e se tornou o uniforme número 3 mais vendido da história do clube.

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