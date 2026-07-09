Juventude x Vila Nova: onde assistir, escalações e arbitragem

Juventude e Vila Nova se enfrentam nesta sexta-feira (10), às 19h, no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, pela 17ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O time gaúcho começou a rodada na sexta colocação, com 26 pontos, e busca se firmar no G-6 diante da torcida. Já a equipe goiana iniciou a rodada na liderança, com 31 pontos, mas viu o Criciúma vencer a Ponte Preta e assumir provisoriamente a ponta. Por isso, o confronto reúne duas equipes da parte de cima da tabela e vale pontos importantes na disputa pelo acesso.

Onde Assistir

A partida entre Juventude e Vila Nova terá transmissão de ESPN e Disney+.

Como chega o Juventude

O Juventude chega ao jogo depois de empatar em 0 a 0 com o Náutico, fora de casa. Com isso, a equipe de Maurício Barbieri foi a 26 pontos e se manteve no G-6 da Série B. Agora, portanto, volta ao Estádio Alfredo Jaconi com a chance de fortalecer a campanha diante da torcida.

A equipe finalizou a preparação nesta quinta-feira (9). Ainda assim, Barbieri manteve mistério sobre a formação inicial. A principal novidade deve ser o retorno de Rodrigo Sam, que foi poupado na rodada anterior. Dessa forma, o zagueiro tende a voltar ao time titular.

Além disso, Pablo Roberto e Alan Kardec treinaram com o grupo e ficam à disposição. Por outro lado, Diogo Barbosa e Aderlan seguem no departamento médico. Assim, os dois continuam como desfalques para a partida.

No setor ofensivo, Barbieri ainda avalia a melhor formação. O treinador pode manter a estrutura com três atacantes. No entanto, também tem a possibilidade de reforçar o meio-campo. Nesse cenário, Mandaca e Luan Martins aparecem como alternativas.

Como chega o Vila Nova

O Vila Nova iniciou a rodada como líder da Série B, com 31 pontos. Na partida anterior, venceu o São Bernardo por 2 a 1, no Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga. Porém, o Criciúma abriu a 17ª rodada com vitória sobre a Ponte Preta e assumiu provisoriamente a ponta. Por isso, o time goiano precisa pontuar fora de casa para seguir na briga direta pela liderança.

Guto Ferreira volta ao banco depois de cumprir suspensão. Além disso, o volante Dudu e o atacante Ryan ficam novamente à disposição após também cumprirem suspensão. Dessa maneira, o treinador ganha peças importantes para montar a equipe.

O Vila Nova também pode ter reforços recém-contratados. Igor Cariús, Higor Meritão e Caíque Jesus foram regularizados e devem ser relacionados. Já Breno Bora ainda aguardava regularização. Douglas Mendes, por sua vez, depende da abertura da janela internacional de transferências, marcada para o dia 20 de julho.

A principal dúvida é Willian Maranhão. O volante ficou fora da vitória sobre o São Bernardo por desconforto muscular na coxa direita e seria reavaliado durante a semana. Enquanto isso, Rafa Silva segue em transição física após lesão no joelho e ainda não deve retornar.

JUVENTUDE X VILA NOVA

Campeonato Brasileiro Série B — 17ª rodada

Data-Hora: 10 de julho de 2026, às 19h

Local: Estádio Alfredo Jaconi, Caxias do Sul

JUVENTUDE: Jandrei; Rodrigo Sam, Messias e Marcos Paulo; Raí Ramos, Lucas Mineiro, Raí Silva e Patryck Lanza; Fábio Lima, Alisson Safira e MP; Técnico: Maurício Barbieri

VILA NOVA: Helton Leite; Nathan Camargo, Tiago Pagnussat, Caio Marcelo e Higor; Dudu, João Vieira e Marquinhos Gabriel; Ryan, André Luís e Janderson; Técnico: Guto Ferreira

Árbitro: André Luiz Skettino Policarpo Bento (MG)

Assistentes: Guilherme Dias Camilo (MG) e Fernanda Nandrea Gomes Antunes (MG)

VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (SP)

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