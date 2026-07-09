Klopp revela tentativa frustrada do Liverpool para contratar Mbappé

Jurgen Klopp revelou que o Liverpool esteve muito perto de contratar Kylian Mbappé em 2017, mas acabou perdendo a disputa para o PSG. A revelação foi feita durante sua participação como comentarista da Copa do Mundo de 2026 na emissora alemã MagentaTV. Ao comentar a partida entre França e Marrocos, o treinador alemão contou que tentou contratar três grandes jogadores durante sua passagem pelo Liverpool, mas nenhum deles aceitou a proposta.

“Não é fácil falar disso. Negociei com três desses jogadores e nenhum veio”, afirmou Klopp.

Um dos nomes citados foi Mbappé, que tinha apenas 18 anos na época. O atacante vivia o melhor momento da carreira no Monaco, depois de conquistar o Campeonato Francês e levar o clube às semifinais da Champions sob o comando do técnico Leonardo Jardim, atualmente no Flamengo.

Klopp também relembrou como foi a tentativa de convencer o francês a jogar em Anfield.

“Voamos de Blackpool para Nice. Toda a família do Mbappé estava lá”, contou.

Segundo o treinador, a reunião aconteceu dentro de um jato particular.

“Sobrevoamos a França, ficamos voando em círculos enquanto conversávamos com a família e até tivemos uma ótima refeição. Foi um encontro muito agradável, mas, no fim, o Mbappé escolheu o PSG”, disse.

Embora não tenha conseguido contratar o atacante francês, o Liverpool fechou, naquela mesma janela de transferências, a chegada de Mohamed Salah, que se tornou um dos maiores ídolos da história recente do clube inglês. Neste ano, o atacante egípcio encerrou sua passagem pelos Reds.

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