Saka, da Inglaterra, diz estar 100% fisicamente na Copa: “Me sinto pronto”

A Inglaterra segue na preparação para jogar mais uma fase de quartas de final da Copa do Mundo. Dessa vez, o English Team vai ter a Noruega pela frente, no próximo sábado, dia 11, no Hard Rock Stadium, em Miami, às 18h (de Brasília). Quem levar a melhor, enfrentará o vencedor de Argentina x Suíça uma das semifinais.

De olho na partida decisiva deste sábado, um dos principais jogadores ingleses nas últimas temporadas, Bukayo Saka, falou com a imprensa nesta quinta. O atacante do Arsenal respondeu, majoritariamente, perguntas sobre a sua condição física. Saka chegou para a Copa sofrendo com dores, mas segundo ele, hoje está 100% fisicamente para dar o seu melhor em campo.

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“Ao longo do torneio, meus minutos em campo foram aumentando cada vez mais. É claro que eu adoraria ter chegado a este torneio 100%, mas não foi o caso. Todos perceberam isso e me trataram da melhor maneira possível. No momento, estou me sentindo ótimo e pronto para começar como titular a qualquer momento”, disse o jogador do Arsenal.

Nesta Copa do Mundo, Saka participou apenas de duas partidas das cinco que a Inglaterra fez na competição. Contra a RD Congo, na fase 16 avos de final, Saka começou no banco e jogou 30 minutos, e contra o México, nas oitavas, foi titular, deu assistência para o primeiro gol da Inglaterra, mas saiu aos 57 minutos. No entanto, o atacante afirmou que o importante é o English Team seguir avançando na Copa.

“Cada jogo foi único para mim, mas minha mentalidade não muda muito. Quer eu seja titular ou reserva, tento fazer o que o jogo exige, seja marcar um gol ou ajudar a equipe a defender. O importante é vencer”, finalizou o jogador.

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