Sport x Botafogo-SP: onde assistir, escalações e arbitragem

Sport e Botafogo-SP se enfrentam nesta sexta-feira (10), às 20h, no Estádio Adelmar da Costa Carvalho, no Recife, pela 17ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O Leão começou a rodada na oitava colocação, com 25 pontos, e tenta reagir para voltar a se aproximar do G-6. Já o Pantera iniciou a rodada em 14º, com 19 pontos, e busca ampliar a distância para a zona de rebaixamento. Portanto, o duelo reúne duas equipes pressionadas por objetivos diferentes na tabela.

Onde assistir

A partida entre Sport e Botafogo-SP terá transmissão de ESPN/Disney+, SportyNet e X Sports.

Como chega o Sport

O Sport chega ao confronto em busca de recuperação. A equipe não vence há cinco jogos na Série B e perdeu as duas últimas partidas. Na rodada anterior, o Leão foi superado pelo Criciúma por 1 a 0, em Santa Catarina. Com isso, deixou a parte mais alta da tabela e aumentou a cobrança por uma resposta imediata.

Além disso, o jogo marca a primeira chance de Gilmar Dal Pozzo vencer diante da torcida desde o retorno ao clube. O treinador reestreou na derrota para o Criciúma e, agora, tenta ajustar a equipe em casa. Durante a semana, ele comandou treinos táticos e técnicos no CT José de Andrade Médicis. Depois, a preparação foi finalizada no Estádio Adelmar da Costa Carvalho, com atividade aberta para a torcida.

A pressão inegavelmente também passa pelo contexto da competição. Como a Série B de 2026 dá acesso direto aos dois primeiros colocados e leva do terceiro ao sexto para os playoffs, o Sport precisa voltar a pontuar para não se afastar do grupo que briga pelo acesso. Assim, vencer em casa pode recolocar o time na disputa direta pelas primeiras posições.

No retrospecto recente, porém, o momento preocupa. Depois de aparecer entre os candidatos ao acesso, o Sport somou poucos pontos nas últimas rodadas e passou a conviver com instabilidade. Ainda assim, o fator casa aparece como trunfo para tentar mudar o cenário.

Como chega o Botafogo-SP

O Botafogo-SP chega ao Recife em momento de reação. Depois de uma sequência ruim na Série B, o time de Cláudio Tencati venceu três das últimas quatro partidas e conseguiu deixar a zona de rebaixamento. Na rodada anterior, bateu o Avaí por 3 a 1 e ganhou fôlego na tabela.

Ainda assim, a situação exige atenção. O Pantera começou a rodada com 19 pontos, apenas dois acima do Ceará, primeiro time dentro do Z-4. Por isso, pontuar fora de casa pode ser importante para consolidar a recuperação e evitar nova aproximação da parte inferior da classificação.

A melhora recente também aumenta a confiança da equipe. Afinal, os triunfos sobre Operário, Ceará e Avaí deram ao Botafogo-SP uma resposta competitiva depois de um período de dez jogos sem vencer. Agora, o desafio será manter essa reação longe de Ribeirão Preto, contra um adversário que tenta se recuperar diante da torcida.

Para a partida, Cláudio Tencati segue sem contar com peças que aparecem no departamento médico. Jonathan, Carlão, Gabriel Inocêncio e Marco Antônio são baixas. Dessa forma, o treinador deve preservar a base que vem dando resposta nas últimas rodadas.

SPORT X BOTAFOGO-SP

Campeonato Brasileiro Série B — 17ª rodada

Data-Hora: 10 de julho de 2026, às 20h

Local: Estádio Adelmar da Costa Carvalho, Recife

SPORT: Thiago Couto; Marcelo Ajul, Marcelo Benevenuto e Zé Marcos; Madson, Pedro Martins, Biel, Carlos De Pena e Felipinho; Chrystian Barletta e Perotti; Técnico: Gilmar Dal Pozzo

BOTAFOGO-SP: Victor Souza; Pedrinho, Ericson, Vilar e Patrick Brey; Matheus Sales, Morelli, Zé Hugo e Rafael Gava; Kelvin e Hygor; Técnico: Cláudio Tencati

Árbitro: Maguielson Lima Barbosa (DF)

Assistentes: Leila Naiara Moreira da Cruz (DF) e Daniel Henrique da Silva Andrade (DF)

VAR: Rodrigo D’Alonso Ferreira (SC)

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