Deschamps enaltece terceira semifina consecutiva da França na Copa: “Jogadores fabulosos”

A França está mais uma vez na semifinal da Copa do Mundo. Na tarde desta quinta-feira (07), os Bleus venceram o Marrocos por 2 a 0 e se classificaram pela terceira vez seguida para essa fase do torneio. Agora, a seleção europeia vai em busca do seu terceiro título e da terceira final consecutiva.

O treinador Didier Deschamps, que está na seleção desde 2014, enalteceu o feito. O técnico afirmou que sempre há dificuldades, recordando do pênalti perdido por Mbappé. Além disso, destacou que os jogadores fazem tudo o que é possível para conseguir alcançar o nível mais alto.

“São três consecutivas. São jogadores fabulosos. É difícil, sempre, perdemos um pênalti. Queríamos estar aqui, vamos nos recuperar e ver qual será nosso adversário. É especial, o futebol é um esporte popular e queremos viver essas emoções. Há muita paixão na França e aqui também, os jogadores têm o dever de fazer tudo o possível para chegar o mais alto possível”, ressaltou.

Deschamps também aproveitou para comentar sobre a situação de Mbappé. Afinal, o craque perdeu o pênalti na primeira etapa e deixou o jogo sentindo o tornozelo. Contudo, o treinador explicou que o jogador não teve nada de grave e enalteceu seu poder de superação, sem se deixar abater com o erro no começo da partida.

“Foi complicado, o pênalti, mas quando é o Kylian, não tem problema, ele nunca duvida de si mesmo. Estamos onde queríamos estar. Kylian teve uma pequena lesão no tornozelo, estava sentindo um pouco de dor. É normal, nada grave, os jogos acontecem em sequência. Então, a gente resolveu fazer a substituição”, pontuou.

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