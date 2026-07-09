Técnico de Marrocos lamenta eliminação, mas enaltece a França: “Fascinante”

O Marrocos tentou, mas não irá consegui igualar a campanha que teve na Copa do Catar. Na tarde desta quinta-feira (09), os Leões do Atlas perderam para a França por 2 a 0 e se despediram do torneio uma fase antes da marca alcançada no Mundial anterior.

Apesar do sentimento de frustração pela eliminação, o técnico Mohamed Ouahbi valorizou o desempenho francês na partida. O treinador destacou o trabalho sólido de anos que há na seleção europeia e pontuou que sua equipe precisava se esforçar um pouco mais para conseguir uma vaga na semifinal.

“A seleção francesa é fascinante. Tem d zido assim durante muito tempo, participaram das últimas duas finais, sua federação trabalha muito bem, tem talento. É uma equipe muito sólida. Quanto ao plano de jogo, sabemos que temos que nos esforçar mais para poder por a cara de fato. Sentimos que podemos. Fica claro que França hoje foi mais potente, mas queremos chegar longe e eliminá-los”, ressaltou.

Por outro lado, Ouahbi acredita que o Marrocos conseguiu dar uma boa resposta com a campanha na Copa. O treinador crê que a equipe conseguiu fazer bons jogos e que os torcedores irão valorizar a entrega dos jogadores ao longo das partidas.

“Queríamos ganhar a Copa do Mundo. Quando se acaba como hoje, há que aceitar, dizer que o povo está feliz com a imagem que deixamos. Se não podemos ganhar, temos que deixar uma imagem que deixamos tudo. Espero que tenha sido essa imagem que deixamos”, declarou.

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