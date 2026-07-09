Palmeiras derrota Paraguai e joga final da Ladies Cup contra o Flamengo

O Palmeiras está na final da Brasil Ladies Cup. Nesta quinta-feira (09), no Estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas, o Verdão venceu a Seleção do Paraguai por 3 a 0 e confirmou a vaga na decisão. Depois de abrir dois gols de vantagem no primeiro tempo, a equipe paulista marcou logo no início da etapa final e cortou qualquer possibilidade de reação paraguaia.

Agora, o Palmeiras enfrentará o Flamengo na final. Mais cedo, as rubro-negras derrotaram o Peñarol por 4 a 1 e também garantiram vaga na decisão. Assim, a Brasil Ladies Cup terá um confronto brasileiro pelo título.

Vantagem construída

O Palmeiras foi para o intervalo em vantagem contra a Seleção do Paraguai, nesta quinta-feira (09), no Estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas, pela semifinal da Brasil Ladies Cup. Ainda aos 8 minutos, Tainá Maranhão recebeu lançamento, tentou o drible e parou em Patrícia López. Pouco depois, o time paulista voltou a chegar pela direita. A bola veio da linha de fundo, Gláucia completou, mas a defesa paraguaia travou. Apesar disso, o Paraguai conseguiu tocar bem a bola em alguns momentos. A marcação mais recuada do Palmeiras deu posse às adversárias, porém a equipe paraguaia não conseguiu transformar esse volume em chances claras. Aos 19, Gláucia apareceu outra vez em jogada pela direita e finalizou de novo bloqueada pela defesa.

A melhor chance paraguaia veio aos 22 minutos. Milagros Rolón recebeu bola da direita, apareceu na entrada da pequena área e acertou a trave. Depois do susto, no entanto, o Palmeiras melhorou após a parada para hidratação. Aos 28, em escanteio pela esquerda, Fê Palermo desviou, a defesa do Paraguai não conseguiu cortar corretamente, e Pati Maldaner completou para abrir o placar. A vantagem deu mais controle ao Verdão. Assim, aos 37, Bia Zaneratto recebeu lançamento da intermediária, dominou dentro da área e finalizou no canto, com categoria, para fazer 2 a 0. Antes do intervalo, Pati Maldaner e Raíssa Bahia ainda perderam boas chances.

Palmeiras amplia e descansa

O Palmeiras voltou para o segundo tempo e rapidamente encaminhou a classificação. Logo no primeiro minuto, a zaga do Paraguai rebateu mal um lançamento da intermediária, e Fê Palermo aproveitou a sobra para fazer 3 a 0. O gol esfriou qualquer chance de reação das paraguaias. Além disso, deu ao Verdão tranquilidade para administrar a vantagem.

Depois disso, o jogo caiu de ritmo. Ainda assim, o Palmeiras voltou a criar boa chance aos 15 minutos. Bia Zaneratto deu passe de calcanhar, Raíssa Bahia concluiu, e Patrícia López fez boa defesa. A jogada mostrou, mais uma vez, a qualidade técnica do ataque palmeirense, embora a partida já tivesse perdido intensidade.

Com as substituições, o ritmo caiu ainda mais. O Palmeiras passou a controlar o resultado, enquanto o Paraguai teve dificuldade para acelerar e construir chances claras. Dessa forma, nenhuma grande oportunidade ocorreu de parte a parte na reta final.

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