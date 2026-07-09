Técnico da Espanha diz não temer favoritismo, mas frisa: “Não vale nada”

O técnico da Espanha, Luís de la Fuente, afirmou “não ter medo nem complexos” de ser considerada favorita a sua seleção para a partida contra a Bélgica, pelas quartas de final da Copa do Mundo, nesta sexta, às 16h, no Sofi Stadium. Em coletiva antes do confronto, o treinador também ressaltou confiança em seus jogadores.

“Não tenho medo e nem complexo de falar sobre favoritos, isso não garante nada. Se te falam que é favorito, estão colocando valor no seu trabalho. Mas nesse tipo de jogo, não tem favorito. Pode fazer as coisas melhor e perder. Tirar ou por pressão, não tem isso. Seguimos focados no que podemos controlar. Vai ser difícil, duro”, disse.

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Luis de la Fuente também afirmou que a pressão de um mata-mata de Copa não o afeta. Ele, portanto, reforçou o trabalho com os jogadores e acredita em bom jogo de sua equipe.

“Sou de carne e osso como todos vocês. Cada um maneja de alguma forma, sou tranquilo, seguro sob o que controlo e isso faço bem. Superviso tudo, analiso tudo. Se algo escapa, está fora do controle e não tem que nos inquietar. Temos um trabalho bem-feito. Tenho os melhores do mundo trabalhando comigo. As informações que peço, eu recebo”, frisou.

Yamal

O comandante, aliás, também comentou sobre Lamine Yamal, que não vive grande momento com a camisa da Espanha. Em dois jogos, o garoto não tem grande desempenho, mas Fuente crê em recuperação.

“Estamos o acalmando para que não seja ansiedade. Queremos motivado. O melhor Lamine é o ofensivo e está por chegar. Ainda não deu o passo no nível que oferece. Vai oferecer”, destacou.

“Teve que ajudar na defesa, contra um rival potente, até que (seu marcador) se arrebentou. Teve maturidade, foi um aprendizado. Agora, espero que vá dar amanhã o nível que tem na parte ofensiva. É impressionante”, concluiu.

Se a Espanha bater a Bélgica em Los Angeles, a Fúria, portanto, enfrentará a França dia 14, em Dallas, pela semifinal da competição.

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